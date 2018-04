LaTiDa и Рут Колева спечелиха пролетния конкурс на БНР И-НЕТ СНИМКИ Теодосий Спасов връчи наградата на победителките от трио LaTiDa.



Рут Колева спечели специалната награда на конкурса, което й осигури възможност да представи България на фестивала "Евросоник" в Грьонинген, Холандия, както и да реализира самостоятелен концерт в Първо студио на БНР. През януари 2019-а Рут ще представи продуцираното от нея парче Collide на престижната сцена на фестивала. То е по музика на Рахел Лилия Тодорова и Jelmer Vlaskamp. Текстът е също на дъщерята на Камелия Тодорова.



Наградата за дебют отиде при Лъчезар Кацарски и блус бандата му The Cool Cats. Талантливият незрящ млад музикант, който освен надарен певец е и мултиинструменталист, подари на публиката парчето Mr Blues.



Журналистическата гилдия се събра да изслуша 13-те финалисти от общо 50 предложения и даде своя глас за новия проект на вокалиста на "Сленг" Владимир Михайлов - Rewind. За песента All I Have Dead Man's Hat получиха специалната награда на класацията "БНР Топ 20" и получават възможността да се представят на Радио Парк феста на БНР, който ще се проведе на 15, 16 и 17 юни на Голямата поляна в Южния парк в София.



Наградата на слушателите на БНР отиде при Indigo Kids и Sadisfied. Парчето е по музика на Явор Велчев-Яви и Радослав Славчев-Riverman, текстът е на Явор Велчев-Яви, а аранжиментът на Indigo Kids.



Конкурсът "Пролет" е създаден през 1970 г. в Българското национално радио с цел да се стимулира създаването на нови български поп и рок песни. Идеята е след предварителна селекция одобрените песни да се запишат и продуцират от БНР, а след излъчване наградите се определят от професионално жури и слушателски писма. В продължение на десетилетия конкурсът създава и популяризира творчеството на композитори, поети, текстописци, аранжори, изпълнители и групи. Новата песен на Живко Петров с LaTiDa и Рут Колева са големите победители в пролетния конкурс на БНР. Галаконцертът на 49-ия конкурс за нова българска поп и рок песен "Пролет 2018" се състоя в Първо студио на националното радио. Първата награда в най-стария музикален конкурс на БНР спечели трио LaTiDa. Песента "Не и на теб" е по музика и аранжимент на Живко Петров, текст на Гергана Турийска и с продуцентската подкрепа на Bon-Bon Music. Десислава Христова, Елизабет Нешева и Яна Белева ще си поделят парична премия от 3000 лева.Рут Колева спечели специалната награда на конкурса, което й осигури възможност да представи България на фестивала "Евросоник" в Грьонинген, Холандия, както и да реализира самостоятелен концерт в Първо студио на БНР. През януари 2019-а Рут ще представи продуцираното от нея парче Collide на престижната сцена на фестивала. То е по музика на Рахел Лилия Тодорова и Jelmer Vlaskamp. Текстът е също на дъщерята на Камелия Тодорова.Наградата за дебют отиде при Лъчезар Кацарски и блус бандата му The Cool Cats. Талантливият незрящ млад музикант, който освен надарен певец е и мултиинструменталист, подари на публиката парчето Mr Blues.Журналистическата гилдия се събра да изслуша 13-те финалисти от общо 50 предложения и даде своя глас за новия проект на вокалиста на "Сленг" Владимир Михайлов - Rewind. За песента All I Have Dead Man's Hat получиха специалната награда на класацията "БНР Топ 20" и получават възможността да се представят на Радио Парк феста на БНР, който ще се проведе на 15, 16 и 17 юни на Голямата поляна в Южния парк в София.Наградата на слушателите на БНР отиде при Indigo Kids и Sadisfied. Парчето е по музика на Явор Велчев-Яви и Радослав Славчев-Riverman, текстът е на Явор Велчев-Яви, а аранжиментът на Indigo Kids.Конкурсът "Пролет" е създаден през 1970 г. в Българското национално радио с цел да се стимулира създаването на нови български поп и рок песни. Идеята е след предварителна селекция одобрените песни да се запишат и продуцират от БНР, а след излъчване наградите се определят от професионално жури и слушателски писма. В продължение на десетилетия конкурсът създава и популяризира творчеството на композитори, поети, текстописци, аранжори, изпълнители и групи. 162