СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Берое" 0:4 "Левски" (Яблонски 21, Ж. Гомес 45, Прохазка 86, Паулиньо 89)



"Ботев" 2:1 "ЦСКА-София" (Ж. Пауло 31, Ст. Петков 55; Бланко 48)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 27 3 2 86:17 84 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 8 3 74:24 71 3. "ЛЕВСКИ" 16 9 7 46:20 57 4. "БЕРОЕ" 15 10 7 42:39 55 5. "БОТЕВ" 13 10 9 54:43 49 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 16 27:54 36



ВТОРА ОСМИЦА



ГРУПА Б



"Етър" снощи "Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ

1. "СЕПТЕМВРИ" 12 5 15 32:48 41 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 9 13 25:42 36 3. "ДУНАВ" 8 7 17 24:44 31 4. "ЕТЪР" 6 9 16 30:51 27



ГОЛМАЙСТОРИ

25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");

9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),

5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");

4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт").





ПЪРВА ЛИГА, XXХII КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Яблонски 21, Ж. Гомес 45, Прохазка 86, Паулиньо 89)(Ж. Пауло 31, Ст. Петков 55; Бланко 48)КЛАСИРАНЕВТОРА ОСМИЦАГРУПА БКЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт"). 165