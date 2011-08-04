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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXХII КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА
"Берое"0:4"Левски"
(Яблонски 21, Ж. Гомес 45, Прохазка 86, Паулиньо 89)

"Ботев"2:1"ЦСКА-София"
(Ж. Пауло 31, Ст. Петков 55; Бланко 48)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"273286:1784
2. "ЦСКА-СОФИЯ"218374:2471
3. "ЛЕВСКИ"169746:2057
4. "БЕРОЕ"1510742:3955
5. "БОТЕВ"1310954:4349
6. "ВЕРЕЯ"1061627:5436


ВТОРА ОСМИЦА

ГРУПА Б

"Етър"снощи"Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ
1. "СЕПТЕМВРИ"1251532:4841
2. "ЛОКОМОТИВ"991325:4236
3. "ДУНАВ"871724:4431
4. "ЕТЪР"691630:5127


ГОЛМАЙСТОРИ
25 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 6 за "Ботев"), Вандерсон, Якуб Швиерчок и Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Васил Шопов ("Дунав");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 4 за "Дунав"),
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Флорент Боджадж ("Пирин");
4 гола - Роман Прохазка и Жорди Гомес ("Левски"), Флорент Бояй ("Пирин"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев и Даниел Пеев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Паулиньо, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Хеан Карлос Бланко, Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Бирсен Карагерен ("Дунав"), Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Милчо Ангелов, Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 4 май (петък), 20 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 5 май (събота), 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 6 май (неделя), 20 ч.: "Берое" - "Верея" (по "Диема спорт").


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