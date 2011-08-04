ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №34

"6 от 49"

Числа: 10, 11, 16, 18, 20, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4804.30 лв., 4 - 405 по 59.30 лв., 3 - 9018 по 3.70 лв. ДЖАКПОТ: 3 520 650.12 лв.



"6 от 42"

Числа: 2, 3, 13, 31, 35, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 5045.10 лв., 4 - 299 по 33.80 лв., 3 - 5093 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 616 458.75 лв.



"5 от 35"

I теглене: 6, 16, 22, 25, 28. Печалби: 5 - 1 по 24 676.20 лв., 4 - 310 по 69.70 лв., 3 - 9154 по 3.40 лв.; II теглене: 9, 20, 27, 30, 32. Печалби: 5 - 2 по 12 338.10 лв., 4 - 235 по 91.90 лв., 3 - 8064 по 3.80 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 5, 6, 9. Цифра: 1, 0, 3. Печалби: 3 - 3 по 8201.70 лв., 2 - 1100 по 22.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Зодиак"

Числа: 3, 23, 30, 41, 48. Зодия: 1. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 11 по 100.00 лв., 3 - 115 по 10.00 лв., 2+1 - 227 по 5.00 лв., 1+1 - 1270 по 1.50 лв., 2 - 2424 по 0.80 лв., 0+1 - 1947 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 85; Месец: 07; Дата: 16; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 501.40 лв., група 3 - 2 по 200.60 лв., група 4 - 2 по 125.40 лв., група 5 - 8 по 31.30 лв., група 6 - 6 по 33.40 лв., група 7 - 10 по 25.10 лв., група 8 - 26 по 7.70 лв., група 9 - 41 по 7.30 лв., група 10 - 108 по 3.30 лв., група 11 - 189 по 2.10 лв., група 12 - 229 по 2.20 лв., група 13 - 563 по 1.90 лв., група 14 - 1252 по 1.40 лв., група 15 - 2839 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 26 818.88 лв.



"Втори тотошанс"

"6 от 49"

Печалби - Ваучер за спортни стоки за 1000 лв. - фишове с номера: 295214909 (от Дулово), 055442612 (Дупница), 051170518 (Сандански), 314280240 (Бухово), 737428406 (Оряхово).



ТОТО 1

"13 срещи"

Знаци: 2, 1, 1, Х, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Печалби: 13 - 4 по 2352.90 лв., 12 - 70 по 20.80 лв., 11 - 737 по 2.50 лв., 10 - 3880 по 0.66 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"12 тип 1Х2"

Знаци: 1, 1, Х, Х, Х, 2, 1, Х, 1, Х, 1, Х. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1215.63 лв.



"10 от 10" Знаци: Х, 1, Х, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 715.15 лв.



ТОТО 2"6 от 49"Числа: 10, 11, 16, 18, 20, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4804.30 лв., 4 - 405 по 59.30 лв., 3 - 9018 по 3.70 лв. ДЖАКПОТ: 3 520 650.12 лв."6 от 42"Числа: 2, 3, 13, 31, 35, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 5045.10 лв., 4 - 299 по 33.80 лв., 3 - 5093 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 616 458.75 лв."5 от 35"I теглене: 6, 16, 22, 25, 28. Печалби: 5 - 1 по 24 676.20 лв., 4 - 310 по 69.70 лв., 3 - 9154 по 3.40 лв.; II теглене: 9, 20, 27, 30, 32. Печалби: 5 - 2 по 12 338.10 лв., 4 - 235 по 91.90 лв., 3 - 8064 по 3.80 лв."Тото Джокер"Позиция: 5, 6, 9. Цифра: 1, 0, 3. Печалби: 3 - 3 по 8201.70 лв., 2 - 1100 по 22.40 лв. ДЖАКПОТ: няма."Зодиак"Числа: 3, 23, 30, 41, 48. Зодия: 1. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 11 по 100.00 лв., 3 - 115 по 10.00 лв., 2+1 - 227 по 5.00 лв., 1+1 - 1270 по 1.50 лв., 2 - 2424 по 0.80 лв., 0+1 - 1947 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв."Рожден ден"Година: 85; Месец: 07; Дата: 16; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 501.40 лв., група 3 - 2 по 200.60 лв., група 4 - 2 по 125.40 лв., група 5 - 8 по 31.30 лв., група 6 - 6 по 33.40 лв., група 7 - 10 по 25.10 лв., група 8 - 26 по 7.70 лв., група 9 - 41 по 7.30 лв., група 10 - 108 по 3.30 лв., група 11 - 189 по 2.10 лв., група 12 - 229 по 2.20 лв., група 13 - 563 по 1.90 лв., група 14 - 1252 по 1.40 лв., група 15 - 2839 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 26 818.88 лв."Втори тотошанс""6 от 49"Печалби - Ваучер за спортни стоки за 1000 лв. - фишове с номера: 295214909 (от Дулово), 055442612 (Дупница), 051170518 (Сандански), 314280240 (Бухово), 737428406 (Оряхово).ТОТО 1"13 срещи"Знаци: 2, 1, 1, Х, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2. Печалби: 13 - 4 по 2352.90 лв., 12 - 70 по 20.80 лв., 11 - 737 по 2.50 лв., 10 - 3880 по 0.66 лв. ДЖАКПОТ: няма."12 тип 1Х2"Знаци: 1, 1, Х, Х, Х, 2, 1, Х, 1, Х, 1, Х. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1215.63 лв.Знаци: Х, 1, Х, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 715.15 лв. 147