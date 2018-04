Академията отваря врати за 30 спектакъла 36-часовият маратон включва и премиерни заглавия Сабина Василева Снимки: Архив на организаторите В "Papas in motion" еротичните танцови изпълнения естествено преливат в ръкопашни схватки.







Утре в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" стартира 14-ото издание на традиционния студентски театрален и киномаратон. Възпитаниците на академията ще представят публично работата си през изминалия сезон под формата на представления, прожекции и изложби. В продължение на 36 часа без прекъсване и при вход свободен зрителите могат да избират между 30 постановки. В учебната кинозала ще бъдат излъчени игрални и документални филми на сегашни и бивши питомци на академията.



Почитателите на Мелпомена са поканени на премиерния спектакъл "Седемте козлета и Вълкът", създаден по приказката на Братя Грим. Героите в трите миниатюри са ни добре познати, но в хода на действието започваме да се питаме кои са козлетата и кой е вълкът; един ли е той и точно седем ли са козлетата. Куклите са изработени от Жени Лачева, а в ролите се изявяват Александър Станковски, Велизара Петкова и други.



Сред акцентите в утрешната програма е определяната като скандална пиеса "Papas in motion" на австрийския драматург Роналд Рудол. Поставена през този сезон от режисьора Атанас Атанасов, тя разкрива гледната точка на мъжете, неустоимо привлечени от собствения си пол. Без лицемерни заобикалки, но и без да е разюздано се опитва да създаде обективна картина на модерното общество. Посланието към нас е като представители на XXI век да бъдем по-освободени в мисленето си и да подхождаме към околните с по-голяма доза чистосърдечност.



Иван Добчев пък приветства публиката на спектакъла "Черна дупка". Пиесата на Горан Стефановски, написана преди сриването на Югославия, звучи донякъде пророчески. По думите на режисьора тя предсказва нещо, което предстои да се случи с гражданите на държава, намерила модела на една всеобща конфедеративност, нещо като модела на Европейския съюз.



В неделя зрителите могат да гледат "Нос" от Н. В. Гогол. Постановката е дело на световноизвестния проф. Андрей Толшин, преподавател в Санкт Петербург. Актьорите представят на сцената сблъсъка между две реалности. В непримирим конфликт влизат хората, които са готови на всичко, устремени все по-нагоре по йерархичната стълбица, и светът на богатството, превърнат в пиедестал на недостижимата мечта.



Сред ключовите заглавия е и версията на Здравко Митков на пиесата на Миклош Хубай "Антихрист суперзвезда". Оригинално е решението му в ролята на Нерон - въплъщение на деспотизма, съчетан с нарцисизъм, нелепа сантименталност и преследващо го чувство на страх - да се редуват различни актьори. Така се постига внушението за мултиплицирането на императора, изживяващ се като артист, който иска да развлича, а не да управлява народа.







Нерон в "Антихрист суперзвезда" дотолкова се е самозабравил, че смята себе си за Бог. 186 В НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" на 28 и 29 априлУтре в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" стартира 14-ото издание на традиционния студентски театрален и киномаратон. Възпитаниците на академията ще представят публично работата си през изминалия сезон под формата на представления, прожекции и изложби. В продължение на 36 часа без прекъсване и при вход свободен зрителите могат да избират между 30 постановки. В учебната кинозала ще бъдат излъчени игрални и документални филми на сегашни и бивши питомци на академията.Почитателите на Мелпомена са поканени на премиерния спектакъл "Седемте козлета и Вълкът", създаден по приказката на Братя Грим. Героите в трите миниатюри са ни добре познати, но в хода на действието започваме да се питаме кои са козлетата и кой е вълкът; един ли е той и точно седем ли са козлетата. Куклите са изработени от Жени Лачева, а в ролите се изявяват Александър Станковски, Велизара Петкова и други.Сред акцентите в утрешната програма е определяната като скандална пиеса "Papas in motion" на австрийския драматург Роналд Рудол. Поставена през този сезон от режисьора Атанас Атанасов, тя разкрива гледната точка на мъжете, неустоимо привлечени от собствения си пол. Без лицемерни заобикалки, но и без да е разюздано се опитва да създаде обективна картина на модерното общество. Посланието към нас е като представители на XXI век да бъдем по-освободени в мисленето си и да подхождаме към околните с по-голяма доза чистосърдечност.Иван Добчев пък приветства публиката на спектакъла "Черна дупка". Пиесата на Горан Стефановски, написана преди сриването на Югославия, звучи донякъде пророчески. По думите на режисьора тя предсказва нещо, което предстои да се случи с гражданите на държава, намерила модела на една всеобща конфедеративност, нещо като модела на Европейския съюз.В неделя зрителите могат да гледат "Нос" от Н. В. Гогол. Постановката е дело на световноизвестния проф. Андрей Толшин, преподавател в Санкт Петербург. Актьорите представят на сцената сблъсъка между две реалности. В непримирим конфликт влизат хората, които са готови на всичко, устремени все по-нагоре по йерархичната стълбица, и светът на богатството, превърнат в пиедестал на недостижимата мечта.Сред ключовите заглавия е и версията на Здравко Митков на пиесата на Миклош Хубай "Антихрист суперзвезда". Оригинално е решението му в ролята на Нерон - въплъщение на деспотизма, съчетан с нарцисизъм, нелепа сантименталност и преследващо го чувство на страх - да се редуват различни актьори. Така се постига внушението за мултиплицирането на императора, изживяващ се като артист, който иска да развлича, а не да управлява народа.