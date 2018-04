Писмо от “България” 1 Дядо и таласъмът Димитри Иванов Димитри Иванов



Мистиката и научният напредък си уговорили рандеву да се видят очи в очи. Мистиката по мистериозен начин пристигнала на точното място и време, а напредъкът го няма. После обяснил: имал технологичен срив; неговите системи се подновявали, понеже технологичните открития са ежедневни.



Политическите открития не са ежедневни, най-новото е преди шестстотин години. Липман и Кисинджър го наричаха The balance of power. При Пелопонеската война (между Спарта и Атина) открили, че за да няма война, трябва да има равновесие на силите.



Един вътрешен глас ми говори, че Бойко Борисов, неговият underling (Цветан Цветанов) и Доналд Тръмп не са интелектуалци от най-висока класа и не знаят за Пелопонеската война. Не знаят, че магнитите имат два полюса, Земята има два полюса, а искат еднополюсен свят.



Тръмп не е най-неукият президент на САЩ. Той е като играчките Иванчо-изправанчо: ти го търкулваш, той се изправя. След няколко фалита той се изправил финансово и стана президент. Възхитителен инат.



Най-неукият US президент бил Хари Труман. Той продавал багатели. Не Les Bagatelles като "Фюр Елизе" на Бетовен, а кинкалерия. Златни копчета за сменяемите яки и маншети на едновремешните мъжки ризи. Тогава било върховен гангстерски шик да не си записваш в бележник, а с писалка на маншетите. Труман заповяда атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през 1945 г., защото Германия капитулира, а Япония се инатеше. Така Труман отпуши бутилката, от която изскочи джинът на атомната надпревара, в която се юрнаха СССР, САЩ, Франция, Великобритания, Израел, Северна Корея, Китай, Пакистан, Индия и Иран. А Труман мислеше, че САЩ ще имат монопол върху атомното оръжие и светът ще стане еднополюсен.



За да направят Западните Балкани еднопюсен американски аванпост, САЩ бомбардираха Белград през 1999 г. (една ракета отнесе един покрив в Горна Баня, а в българския Северозапад овошките повяхнаха от довeяните частици обеднен уран в бронебойните US ракети въздух-земя).



Mission accomplished, рапортува Тръмп пред САЩ и техните underlings (англичаните и французите) след удара срещу Сирия. Историята се повтаря. Дори мо-та-мо. Дословно. Mission accomplished, рапортува Буш син от палубата на USS самолетоносач, предрешен като боен пилот под прожекторите и телевизионните камери след удара на САЩ срещу Ирак през 2003 г., понеже Ирак бил имал оръжия, каквито не се намериха.



Сега Доналд Тръмп е селф-райчъс (self-rigthteous). Той каза: America first. И тук историята се повтаря. През хитлеризма слушах:



Deutschland, Deutschland uber alles,



Uber alles in der Welt







Мелодията е много хубава. Тя е на Хайдн. Но думите "Германия над всичко, над всички в света" Uber alles in der Welt, са като думите на Тръмп - America first.



Дали простеят политиците? Вестник "Канар еншене" обясни защо интелектуалците не стават за политици. Френски интелектуалец без досие на доносник (нещо невиждано в България) донесъл в полицията, че две студентки от насрещния прозорец вечер се събличат и го отвличат от интелектуалните му занимания. Пристигнали двама "ажан де полис", погледнали от неговия прозорец и казали: "Но оттук не се вижда в тяхната стая". "Вижда се", настоял интелектуалецът. "Като сложиш стола върху масата и седнеш на стола и вземеш бинокъла, се вижда."



Тази история на "Канар еншене" казва на комисията по досиетата, че харчи народни пари за политическо воайорство.



Ами случаят "Скрипал" в Солсбъри? Врявата, че диктаторът Асад употребил химическо оръжие? И българската клоунада (сбиването между седесарите)? "Демокрация" стана дума предъвквана, лицемери. Гледали ли сте комедията на Молиер "Тартюф"?



Предпочитам да разкажа за потурите на дядо, бащата на баща ми. Той слязъл в Катуница от Югово, едно колкото бедно ,толкова и интересно селце, на южен скат по пътя между родния ми Асеновград и Чепеларе. Немотията научила юговчани да живеят без водоснабдяване, отопление и осветление. Спускаш се по стръмнината от дворче в дворче. Къщурките са с прилепени до тях пещи, които ги топлят отвън, понеже в едничката одая няма място за оджак. Южното слънце наднича в къщурките и осветява отвътре пещите, в които се пекат питки от лимец и картофи с вода от изворчето в дерето. Топли са много вкусни, после ще си счупиш зъбите. Такова беше Югово, преди да го развалят.



Всичко хубаво си отива заедно с нас, казваше моят редактор и приятел Петьо Тодоров. За да не завиждаме, че други ще му се радват, додавах аз.



Като видял Тракия, дядо продължил до Цариград, ама там не видял варненския ми дядо Димитри кюмюрджията, който с ятаган пазел дървените въглища за мангали, които докарвал със своята гемийка. Донесъл от Цариград в Катуница ягодови коренчета и се развил невиждан поминък, съседното село било наречено Ягодово. Тръгнали за Германия хладилни вагони, за Бургас товарни с бурета ягодов пулп, оттам по море за Англия, където англичаните правели пулпа на strawberry jam. Така пише в историята на градинарството, но там не пише, че дядо не мирясал, ами отишъл във Виена, откъдето се върнал с разсад за аспержи.



Европейският съд отхвърли съдебния иск на Симеон и кака му срещу България за двореца в Кричим, понеже техният баща Борис не бил стъпвал там. Но дядо им Фердинанд стъпвал и дал на дядо ми Илия един златен наполеон, когато дядо закарал аспержи в царската кухня в Кричим. С наполеона дядо си купил расова кобилка, която баба ми Тинка нарекла Напальонката. Тинка родила седем деца, можеше да чете всички печатни букви, даже някои ръкописни.



С Напальонката дядо можел да спечели всички селски кушии на Тодоровден, но не се състезавал. Яздел до пловдивската кръчма, където се събирали селяните от околните села. Те помагали на дядо ми, кьоркютук пиян да яхне кобилката, която си знаела 16-километровата пътечка до Катуница, където щом изцвили пред яхъра, баба Тинка ще й отвори и ще й даде овес, а на дядо Илия - канче зелев сок или сок от изстискани конски фъшкии, още по-силен народен цяр за изтрезняване.



Автомобилите вече имат такива сензори, че утре сами ще ви закарват вкъщи. Кобилката без всякаква електроника знаела пътечката, закарвала дядо вкъщи, прегазвала река Чая, преплувала я, когато придойде и влачи пънове. Веднъж корените от един пън се оплели в потурите на дядо. Той се уплашил, че водният таласъм го дърпа, за да го удави, ритал, ритал и таласъмът го пуснал. Че моят дядо преборил таласъм цяло село знаеше. Сега и вие.







