снимка: ЕПА/БГНЕС Шест автобуса и над 20 тира с оборудване ще пристигнат в София за мащабното шоу на Роджър Уотърс Us + Them. Гигантът от "Пинк Флойд" (и физически - висок е 1.91 м) ще изнесе втория си концерт у нас на 4 май в зала "Арена Армеец". За първи път в България зрителите ще присъстват на концерт със съраунд звук. За целта ще бъдат изградени специални озвучителни кули, разположени на осем различни позиции в залата. Турнето, в което Уотърс ще представи песни от класиките на "Пинк Флойд" Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon, както и от новия си албум Is This the Life We Really Want?, вече започна на 13 април с концерт в Барселона. 204