СТАТИСТИКА

ВТОРА ОСМИЦА
ГРУПА Б
|"Локо" (Пд)
|0:2
|"Септември"
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|12
|5
|14
|32:46
|41
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|9
|13
|25:42
|36
|3. "ДУНАВ"
|7
|7
|17
|22:44
|28
|4. "ЕТЪР"
|6
|9
|16
|30:51
|27
ГОЛМАЙСТОРИ
24 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
16 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Васил Шопов ("Дунав"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Вандерсон и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски");
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Флорент Бояй ("Пирин"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 2 за "Дунав"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Роман Прохазка, Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Юлиян Попев, Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон, Паулиньо и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 27 април (петък), 20 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 29 април (неделя), 17.45 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 28 април (събота), 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")
група Б - 27 април (петък), 17.30 ч.: "Септември" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); 30 април (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХVI КРЪГ
|"Ботев" (Глб)
|0:4
|"Ботев" (Вр)
|"Царско село"
|1:1
|"Монтана"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|16
|6
|4
|48:24
|54
|2. "БОТЕВ" (ВР)
|15
|7
|4
|35:19
|52
|3. "ЛОКО" (СФ)
|15
|6
|5
|40:24
|51
|4. "МОНТАНА"
|14
|5
|7
|41:17
|47
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|4
|9
|41:36
|43
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|8
|33:32
|38
|7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|7
|9
|34:32
|37
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|7
|9
|37:39
|37
|9. "ПОМОРИЕ"
|8
|9
|9
|29:29
|33
|10. "ЛОКО" (ГО)
|8
|9
|9
|35:34
|33
|11. "ЛИТЕКС"
|8
|8
|10
|20:23
|32
|12. "СТРУМСКА СЛАВА"
|9
|4
|13
|27:39
|31
|13. "ОБОРИЩЕ"
|8
|6
|12
|23:24
|30
|14. "МАРИЦА"
|8
|6
|12
|30:38
|30
|15. "СОЗОПОЛ"
|4
|6
|16
|19:41
|18
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|2
|22
|12:53
|8
В следващия кръг - 28 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Струмска слава", "Черноморец" (Блч) - "Поморие", "Нефтохимик" - "Литекс" (в Българово), "Марица" - "Царско село", "Оборище" - "Ботев" (Глб), "Ботев" (Вр) - "Лудогорец II"; от 18.30 ч.: "Монтана" - "Созопол"; 30 април (понеделник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт").
Купа на България
1/2-финал - реванш, днес, 18.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (съдия Н. Йорданов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт") (в първия мач 2:0)