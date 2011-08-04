СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"Левски"
|2:0
|"Верея"
|"Ботев"
|2:4
|"Лудогорец"
|"Берое"
|1:1
|"ЦСКА-София"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|26
|3
|2
|83:17
|81
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|21
|8
|2
|73:22
|71
|3. "БЕРОЕ"
|15
|10
|6
|42:35
|55
|4. "ЛЕВСКИ"
|15
|9
|7
|42:20
|54
|5. "БОТЕВ"
|12
|10
|9
|52:42
|46
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|15
|27:51
|36
ВТОРА ОСМИЦА
ГРУПА А
|"Черно море"
|2:0
|"Славия"
|"Пирин"
|снощи
|"Витоша"
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЛАВИЯ"
|10
|10
|11
|42:43
|40
|2. "ЧЕРНО МОРЕ"
|11
|7
|13
|33:34
|40
|3. "ПИРИН"
|7
|8
|15
|26:38
|29
|4. "ВИТОША"
|0
|9
|21
|14:58
|9
ГРУПА Б
|"Дунав"
|снощи
|"Етър"
|"Локо" (Пд)
|днес
|"Септември"
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|5
|14
|30:46
|38
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|9
|12
|25:40
|36
|3. "ЕТЪР"
|6
|9
|15
|30:50
|27
|4. "ДУНАВ"
|6
|7
|17
|21:44
|25
ГОЛМАЙСТОРИ
24 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
16 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Вандерсон и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Исмаил Иса (2 за "Верея", 2 за "Дунав"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Роман Прохазка, Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон, Паулиньо и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 27 април (петък), 20 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 29 април (неделя), 17.45 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 28 април (събота), 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Черно море" (по "Диема спорт"; от 20 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")
група Б - 27 април (петък), 17.30 ч.: "Септември" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); 30 април (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХVI КРЪГ
|"Несебър"
|2:0
|"Черноморец" (Блч)
|"Струмска слава"
|снощи
|"Лудогорец II"
|"Локо" (ГО)
|снощи
|"Марица"
|"Поморие"
|снощи
|"Нефтохимик"
|"Созопол"
|снощи
|"Оборище"
|"Литекс"
|снощи
|"Локо" (Сф)
|"Ботев" (Глб)
|днес, 17.30 ч.
|"Ботев" (Вр)
|"Царско село"
|днес, 17.30 ч.
|"Монтана"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|16
|5
|4
|47:23
|53
|2. "ЛОКО" (СФ)
|15
|5
|5
|40:24
|50
|3. "БОТЕВ" (ВР)
|14
|7
|4
|31:19
|49
|4. "МОНТАНА"
|14
|4
|7
|40:16
|46
|5. "НЕСЕБЪР"
|13
|4
|9
|41:36
|43
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|7
|33:28
|38
|7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|7
|9
|34:32
|37
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|10
|7
|8
|36:37
|37
|9. "ПОМОРИЕ"
|8
|8
|9
|28:28
|32
|10. "ЛОКО" (ГО)
|8
|8
|9
|34:33
|32
|11. "ЛИТЕКС"
|8
|7
|10
|20:23
|31
|12. "МАРИЦА"
|8
|5
|12
|29:37
|29
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|8
|4
|13
|25:38
|28
|14. "ОБОРИЩЕ"
|7
|6
|12
|20:23
|27
|15. "СОЗОПОЛ"
|4
|6
|15
|18:38
|18
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|22
|11:52
|7
В следващия кръг - 28 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Струмска слава", "Черноморец" (Блч) - "Поморие", "Нефтохимик" - "Литекс" (в Българово), "Марица" - "Царско село", "Оборище" - "Ботев" (Глб), "Ботев" (Вр) - "Лудогорец II"; от 18.30 ч.: "Монтана" - "Созопол"; 30 април (понеделник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт").