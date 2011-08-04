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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXХI КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Левски"2:0"Верея"
(Ейолфсон 41, Прохазка 57)

"Ботев"2:4"Лудогорец"
(Кампос 4, М. Георгиев 41; Вандерсон 23, Кешерю 29, Пластун 72, Швиерчок 78)

"Берое"1:1"ЦСКА-София"
(Еуженио 63-д; Манолев 55)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"263283:1781
2. "ЦСКА-СОФИЯ"218273:2271
3. "БЕРОЕ"1510642:3555
4. "ЛЕВСКИ"159742:2054
5. "БОТЕВ"1210952:4246
6. "ВЕРЕЯ"1061527:5136


ВТОРА ОСМИЦА

ГРУПА А
"Черно море"2:0"Славия"
(Кузма 38, Божилов 51)

"Пирин"снощи"Витоша"

КЛАСИРАНЕ
1. "СЛАВИЯ"10101142:4340
2. "ЧЕРНО МОРЕ"1171333:3440
3. "ПИРИН"781526:3829
4. "ВИТОША"092114:589

ГРУПА Б
"Дунав"снощи"Етър"

"Локо" (Пд)днес"Септември"
(20 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
1. "СЕПТЕМВРИ"1151430:4638
2. "ЛОКОМОТИВ"991225:4036
3. "ЕТЪР"691530:5027
4. "ДУНАВ"671721:4425

ГОЛМАЙСТОРИ
24 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
16 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Вандерсон и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Исмаил Иса (2 за "Верея", 2 за "Дунав"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Роман Прохазка, Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон, Паулиньо и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 27 април (петък), 20 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 29 април (неделя), 17.45 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 28 април (събота), 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Черно море" (по "Диема спорт"; от 20 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")
група Б - 27 април (петък), 17.30 ч.: "Септември" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); 30 април (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХХVI КРЪГ

"Несебър"2:0"Черноморец" (Блч)

"Струмска слава"снощи"Лудогорец II"

"Локо" (ГО)снощи"Марица"

"Поморие"снощи"Нефтохимик"

"Созопол"снощи"Оборище"

"Литекс"снощи"Локо" (Сф)

"Ботев" (Глб)днес, 17.30 ч."Ботев" (Вр)

"Царско село"днес, 17.30 ч."Монтана"
(по "Диема спорт").


КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"165447:2353
2. "ЛОКО" (СФ)155540:2450
3. "БОТЕВ" (ВР)147431:1949
4. "МОНТАНА"144740:1646
5. "НЕСЕБЪР"134941:3643
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)108733:2838
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"107934:3237
8. "ЛУДОГОРЕЦ II"107836:3737
9. "ПОМОРИЕ"88928:2832
10. "ЛОКО" (ГО)88934:3332
11. "ЛИТЕКС"871020:2331
12. "МАРИЦА"851229:3729
13. "СТРУМСКА СЛАВА"841325:3828
14. "ОБОРИЩЕ"761220:2327
15. "СОЗОПОЛ"461518:3818
16. "НЕФТОХИМИК"212211:527

В следващия кръг - 28 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Струмска слава", "Черноморец" (Блч) - "Поморие", "Нефтохимик" - "Литекс" (в Българово), "Марица" - "Царско село", "Оборище" - "Ботев" (Глб), "Ботев" (Вр) - "Лудогорец II"; от 18.30 ч.: "Монтана" - "Созопол"; 30 април (понеделник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт").

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