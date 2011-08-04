СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА



"Левски" 2:0 "Верея" (Ейолфсон 41, Прохазка 57)



"Ботев" 2:4 "Лудогорец" (Кампос 4, М. Георгиев 41; Вандерсон 23, Кешерю 29, Пластун 72, Швиерчок 78)



"Берое" 1:1 "ЦСКА-София" (Еуженио 63-д; Манолев 55)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 26 3 2 83:17 81 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 8 2 73:22 71 3. "БЕРОЕ" 15 10 6 42:35 55 4. "ЛЕВСКИ" 15 9 7 42:20 54 5. "БОТЕВ" 12 10 9 52:42 46 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 15 27:51 36



ВТОРА ОСМИЦА



ГРУПА А

"Черно море" 2:0 "Славия" (Кузма 38, Божилов 51)



"Пирин" снощи "Витоша"

КЛАСИРАНЕ

1. "СЛАВИЯ" 10 10 11 42:43 40 2. "ЧЕРНО МОРЕ" 11 7 13 33:34 40 3. "ПИРИН" 7 8 15 26:38 29 4. "ВИТОША" 0 9 21 14:58 9

ГРУПА Б

"Дунав" снощи "Етър"

"Локо" (Пд) днес "Септември" (20 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

1. "СЕПТЕМВРИ" 11 5 14 30:46 38 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 9 12 25:40 36 3. "ЕТЪР" 6 9 15 30:50 27 4. "ДУНАВ" 6 7 17 21:44 25

ГОЛМАЙСТОРИ

24 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

16 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");

9 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Вандерсон и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");

4 гола - Исмаил Иса (2 за "Верея", 2 за "Дунав"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Роман Прохазка, Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон, Паулиньо и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 27 април (петък), 20 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 29 април (неделя), 17.45 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").

Втора осмица, група А - 28 април (събота), 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Черно море" (по "Диема спорт"; от 20 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")

група Б - 27 април (петък), 17.30 ч.: "Септември" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); 30 април (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХХVI КРЪГ



"Несебър" 2:0 "Черноморец" (Блч)

"Струмска слава" снощи "Лудогорец II"

"Локо" (ГО) снощи "Марица"

"Поморие" снощи "Нефтохимик"

"Созопол" снощи "Оборище"

"Литекс" снощи "Локо" (Сф)

"Ботев" (Глб) днес, 17.30 ч. "Ботев" (Вр)

"Царско село" днес, 17.30 ч. "Монтана" (по "Диема спорт").





КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 16 5 4 47:23 53 2. "ЛОКО" (СФ) 15 5 5 40:24 50 3. "БОТЕВ" (ВР) 14 7 4 31:19 49 4. "МОНТАНА" 14 4 7 40:16 46 5. "НЕСЕБЪР" 13 4 9 41:36 43 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 7 33:28 38 7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 7 9 34:32 37 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 10 7 8 36:37 37 9. "ПОМОРИЕ" 8 8 9 28:28 32 10. "ЛОКО" (ГО) 8 8 9 34:33 32 11. "ЛИТЕКС" 8 7 10 20:23 31 12. "МАРИЦА" 8 5 12 29:37 29 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 8 4 13 25:38 28 14. "ОБОРИЩЕ" 7 6 12 20:23 27 15. "СОЗОПОЛ" 4 6 15 18:38 18 16. "НЕФТОХИМИК" 2 1 22 11:52 7

В следващия кръг - 28 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Струмска слава", "Черноморец" (Блч) - "Поморие", "Нефтохимик" - "Литекс" (в Българово), "Марица" - "Царско село", "Оборище" - "Ботев" (Глб), "Ботев" (Вр) - "Лудогорец II"; от 18.30 ч.: "Монтана" - "Созопол"; 30 април (понеделник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XXХI КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Ейолфсон 41, Прохазка 57)(Кампос 4, М. Георгиев 41; Вандерсон 23, Кешерю 29, Пластун 72, Швиерчок 78)(Еуженио 63-д; Манолев 55)КЛАСИРАНЕВТОРА ОСМИЦАГРУПА А(Кузма 38, Божилов 51)КЛАСИРАНЕГРУПА Б(20 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ24 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");23 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");16 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");9 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Вандерсон и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");4 гола - Исмаил Иса (2 за "Верея", 2 за "Дунав"), Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Станислав Манолев и Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Роман Прохазка, Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Диого Кампос ("Ботев"), Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Ерик Почански, Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Игор Пластун и Козмин Моци ("Лудогорец"), Холмар Ейолфсон, Паулиньо и Антонио Вутов ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 27 април (петък), 20 ч.: "Верея" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 29 април (неделя), 17.45 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20.15 ч.: "Ботев" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").Втора осмица, група А - 28 април (събота), 17.30 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Черно море" (по "Диема спорт"; от 20 ч.: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт")група Б - 27 април (петък), 17.30 ч.: "Септември" - "Дунав" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); 30 април (понеделник), 20 ч.: "Етър" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХVI КРЪГ(по "Диема спорт").КЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 28 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Струмска слава", "Черноморец" (Блч) - "Поморие", "Нефтохимик" - "Литекс" (в Българово), "Марица" - "Царско село", "Оборище" - "Ботев" (Глб), "Ботев" (Вр) - "Лудогорец II"; от 18.30 ч.: "Монтана" - "Созопол"; 30 април (понеделник), 17.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт"). 355