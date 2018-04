След Роджър Уотърс - повтаряме и "Брит Флойд" Шоуто, припомнящо златните години на легендарната група, този път ще е под тепетата снимка: СМЕ "Брит Флойд" разчитат на зрелищното сценично шоу и носталгията на феновете.



зала "Колодрума", Пловдив







След успеха на шоуто "Брит Флойд" в зала "Арена Армеец" преди близо три години и повторното гостуване на титана Роджър Уотърс (на 4 май, петилетка сред първото) "София мюзик ентърпрайсиз" решиха да продължат с темата "Пинк Флойд".



"Брит Флойд" е фенски "трибют" проект, донякъде паразитиращ върху славата и творческата мощ на Уотърс, Гилмор, Мейсън и покойния Райт, но пък справящ се на завидно професионално ниво и успешно експлоатиращ носталгията у феновете. В основата му е китаристът и вокалист Деймън Дарлингтън, а кавърите на прочутите песни от 70-те и 80-те години са придружени от бляскаво аудио-визуално шоу, огромни екрани и сценични ефекти. Одобрен лично от живите членове на "Пинк Флойд", спектакълът включва композиции от емблематичните албуми The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall и The Division Bell. За изненада на скептиците концертите на "Брит Флойд" преминават при голям интерес по цял свят. Така беше и у нас първия път.



Тазгодишната им програма е посветена на 45-годишнината от един от най-великите и най-комерсиално успешни албуми в света на рока - Dark Side of the Moon, излязъл в далечната 1973 г. В своя "Eclipse World Tour 2018" обаче "Брит Флойд" няма да се ограничат само до класиките от него - Time, Money и Us and Them, а ще изпълняват и други композиции на "Пинк Флойд". Този път те няма да излязат на софийска сцена, а пред пловдивската публика - в зала "Колодрума" под тепетата.



Билетите за шоуто са на цени от 50 до 70 лева и се продават в мрежата на "Ивентим", а заради спецификата на сценичната продукция капацитетът на зала "Колодрума" ще бъде ограничен до 3000 души, като всички места ще бъдат седящи.







