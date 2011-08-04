СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"ЦСКА-София"
|2:2
|"Левски"
|"Лудогорец"
|7:0
|"Берое"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|25
|3
|2
|79:15
|78
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|21
|7
|2
|72:21
|70
|3. "БЕРОЕ"
|15
|9
|6
|41:34
|54
|4. "ЛЕВСКИ"
|14
|9
|7
|40:20
|51
|5. "БОТЕВ"
|12
|10
|8
|50:38
|46
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|14
|27:49
|36
ВТОРА ОСМИЦА
ГРУПА Б
|"Етър"
|снощи
|"Септември" (Сф)
|"Дунав"
|снощи
|"Локо" (Пд)
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|5
|13
|28:42
|38
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|9
|11
|25:39
|36
|3. "ЕТЪР"
|5
|9
|15
|26:48
|24
|4. "ДУНАВ"
|5
|7
|17
|20:44
|22
ГОЛМАЙСТОРИ
23 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Вандерсон, Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Паулиньо, Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (Вол.Чинков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Нова спорт").
група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (П. Костадинов) (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (Н. Попов) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХV КРЪГ
|"Черноморец"
|4:0
|"Струмска слава"
|"Нефтохимик"
|0:1
|"Несебър"
|"Локо" (Сф)
|снощи
|"Поморие"
|"Марица"
|снощи
|"Литекс"
|"Оборище"
|снощи
|"Царско село"
|"Ботев" (Вр)
|снощи
|"Созопол"
|"Лудогорец II"
|снощи
|"Ботев" (Глб)
|"Монтана"
|снощи
|"Локо" (ГО)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|15
|5
|4
|44:22
|50
|2. "БОТЕВ" (ВР)
|14
|7
|3
|31:18
|49
|3. "ЛОКО" (СФ)
|14
|5
|5
|38:23
|47
|4. "МОНТАНА"
|13
|4
|7
|39:16
|43
|5. "НЕСЕБЪР"
|12
|4
|9
|39:36
|40
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|6
|32:26
|38
|7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|10
|7
|8
|34:30
|37
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|9
|7
|8
|34:36
|34
|9. "ЛОКО" (ГО)
|8
|8
|8
|34:32
|32
|10. "ПОМОРИЕ"
|8
|8
|8
|27:26
|32
|11. "МАРИЦА"
|8
|5
|11
|29:36
|29
|12. "ЛИТЕКС"
|7
|7
|10
|19:23
|28
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|8
|4
|13
|25:38
|28
|14. "ОБОРИЩЕ"
|7
|6
|11
|19:20
|27
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|6
|15
|17:38
|15
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|22
|11:52
|7
В следващия кръг - 21 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Черноморец" (Блч) (Г. Николов); 22 април (неделя), 17 ч.: "Струмска слава" - "Лудогорец II" (Р. Карагерен), "Локомотив" (ГО) - "Марица" (Н. Малджански), "Поморие" - "Нефтохимик" (Д. Желязков, в Несебър); от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище" (В. Ел-Хатиб), "Литекс" - "Локомотив" (Сф) (Ив. Пенчев); 23 април (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр) (Д. Димов), "Царско село" - "Монтана" (Вал. Железов) (по "Диема спорт").