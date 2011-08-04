СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА



"ЦСКА-София" 2:2 "Левски" (Каранга 6-д, Рафаел 9; Горанов 48, Паулиньо 61)



"Лудогорец" 7:0 "Берое" (Вандерсон 2, Кешерю 16-д, 30, 76, Мисиджан 61, Лукоки 71, Кампаняро 88)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 25 3 2 79:15 78 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 7 2 72:21 70 3. "БЕРОЕ" 15 9 6 41:34 54 4. "ЛЕВСКИ" 14 9 7 40:20 51 5. "БОТЕВ" 12 10 8 50:38 46 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 14 27:49 36



ВТОРА ОСМИЦА



ГРУПА Б

"Етър" снощи "Септември" (Сф)

"Дунав" снощи "Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ

1. "СЕПТЕМВРИ" 11 5 13 28:42 38 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 9 11 25:39 36 3. "ЕТЪР" 5 9 15 26:48 24 4. "ДУНАВ" 5 7 17 20:44 22

ГОЛМАЙСТОРИ

23 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");

9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Вандерсон, Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");

4 гола - Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Паулиньо, Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (Вол.Чинков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт").

Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Нова спорт").

група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (П. Костадинов) (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (Н. Попов) (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХХV КРЪГ



"Черноморец" 4:0 "Струмска слава"

"Нефтохимик" 0:1 "Несебър"

"Локо" (Сф) снощи "Поморие"

"Марица" снощи "Литекс"

"Оборище" снощи "Царско село"

"Ботев" (Вр) снощи "Созопол"

"Лудогорец II" снощи "Ботев" (Глб)

"Монтана" снощи "Локо" (ГО)

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 15 5 4 44:22 50 2. "БОТЕВ" (ВР) 14 7 3 31:18 49 3. "ЛОКО" (СФ) 14 5 5 38:23 47 4. "МОНТАНА" 13 4 7 39:16 43 5. "НЕСЕБЪР" 12 4 9 39:36 40 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 6 32:26 38 7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 10 7 8 34:30 37 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 9 7 8 34:36 34 9. "ЛОКО" (ГО) 8 8 8 34:32 32 10. "ПОМОРИЕ" 8 8 8 27:26 32 11. "МАРИЦА" 8 5 11 29:36 29 12. "ЛИТЕКС" 7 7 10 19:23 28 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 8 4 13 25:38 28 14. "ОБОРИЩЕ" 7 6 11 19:20 27 15. "СОЗОПОЛ" 3 6 15 17:38 15 16. "НЕФТОХИМИК" 2 1 22 11:52 7

В следващия кръг - 21 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Черноморец" (Блч) (Г. Николов); 22 април (неделя), 17 ч.: "Струмска слава" - "Лудогорец II" (Р. Карагерен), "Локомотив" (ГО) - "Марица" (Н. Малджански), "Поморие" - "Нефтохимик" (Д. Желязков, в Несебър); от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище" (В. Ел-Хатиб), "Литекс" - "Локомотив" (Сф) (Ив. Пенчев); 23 април (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр) (Д. Димов), "Царско село" - "Монтана" (Вал. Железов) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XXХ КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Каранга 6-д, Рафаел 9; Горанов 48, Паулиньо 61)(Вандерсон 2, Кешерю 16-д, 30, 76, Мисиджан 61, Лукоки 71, Кампаняро 88)КЛАСИРАНЕВТОРА ОСМИЦАГРУПА БКЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ23 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Вандерсон, Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");4 гола - Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Паулиньо, Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (Вол.Чинков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт").Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Нова спорт").група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (П. Костадинов) (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (Н. Попов) (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХV КРЪГКЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 21 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Черноморец" (Блч) (Г. Николов); 22 април (неделя), 17 ч.: "Струмска слава" - "Лудогорец II" (Р. Карагерен), "Локомотив" (ГО) - "Марица" (Н. Малджански), "Поморие" - "Нефтохимик" (Д. Желязков, в Несебър); от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище" (В. Ел-Хатиб), "Литекс" - "Локомотив" (Сф) (Ив. Пенчев); 23 април (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр) (Д. Димов), "Царско село" - "Монтана" (Вал. Железов) (по "Диема спорт"). 93