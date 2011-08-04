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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXХ КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА

"ЦСКА-София"2:2"Левски"
(Каранга 6-д, Рафаел 9; Горанов 48, Паулиньо 61)

"Лудогорец"7:0"Берое"
(Вандерсон 2, Кешерю 16-д, 30, 76, Мисиджан 61, Лукоки 71, Кампаняро 88)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"253279:1578
2. "ЦСКА-СОФИЯ"217272:2170
3. "БЕРОЕ"159641:3454
4. "ЛЕВСКИ"149740:2051
5. "БОТЕВ"1210850:3846
6. "ВЕРЕЯ"1061427:4936


ВТОРА ОСМИЦА

ГРУПА Б
"Етър"снощи"Септември" (Сф)

"Дунав"снощи"Локо" (Пд)

КЛАСИРАНЕ
1. "СЕПТЕМВРИ"1151328:4238
2. "ЛОКОМОТИВ"991125:3936
3. "ЕТЪР"591526:4824
4. "ДУНАВ"571720:4422

ГОЛМАЙСТОРИ
23 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия");
9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Вандерсон, Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Густаво Кампаняро ("Лудогорец"), Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Паулиньо, Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (съдия Г. Кабаков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (Вол.Чинков) (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Нова спорт").
група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (П. Костадинов) (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (Н. Попов) (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХХV КРЪГ

"Черноморец"4:0"Струмска слава"

"Нефтохимик"0:1"Несебър"

"Локо" (Сф)снощи"Поморие"

"Марица"снощи"Литекс"

"Оборище"снощи"Царско село"

"Ботев" (Вр)снощи"Созопол"

"Лудогорец II"снощи"Ботев" (Глб)

"Монтана"снощи"Локо" (ГО)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"155444:2250
2. "БОТЕВ" (ВР)147331:1849
3. "ЛОКО" (СФ)145538:2347
4. "МОНТАНА"134739:1643
5. "НЕСЕБЪР"124939:3640
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)108632:2638
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"107834:3037
8. "ЛУДОГОРЕЦ II"97834:3634
9. "ЛОКО" (ГО)88834:3232
10. "ПОМОРИЕ"88827:2632
11. "МАРИЦА"851129:3629
12. "ЛИТЕКС"771019:2328
13. "СТРУМСКА СЛАВА"841325:3828
14. "ОБОРИЩЕ"761119:2027
15. "СОЗОПОЛ"361517:3815
16. "НЕФТОХИМИК"212211:527

В следващия кръг - 21 април (събота), 17 ч.: "Несебър" - "Черноморец" (Блч) (Г. Николов); 22 април (неделя), 17 ч.: "Струмска слава" - "Лудогорец II" (Р. Карагерен), "Локомотив" (ГО) - "Марица" (Н. Малджански), "Поморие" - "Нефтохимик" (Д. Желязков, в Несебър); от 18 ч.: "Созопол" - "Оборище" (В. Ел-Хатиб), "Литекс" - "Локомотив" (Сф) (Ив. Пенчев); 23 април (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" (Глб) - "Ботев" (Вр) (Д. Димов), "Царско село" - "Монтана" (Вал. Железов) (по "Диема спорт").

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