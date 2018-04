"Гравити ко" и "Дийп зоун" ще подгряват "Фейтлес"

19 май,



зала "Универсиада"







За да подгреят феновете за изпълнението на "Фейтлес", на сцената на "Универсиада" ще излязат някои от най-добрите в денс музиката у нас - възкръсналите "Гравити ко", DJ Diass и Deep Zone Project. От култовата британска група у нас през май ще пристигне само Систър Блис, която в последните години се подвизава със самостоятелни DJ сетове. Такъв тя ще направи и пред софийската публика, като в него освен самостоятелните й композиции и чужди парчета несъмнено ще намерят място и легендарните хитове Insomnia, God Is a DJ и We Come One. "Фейтлес" изнесоха концерт на българска сцена в далечната 2004 г., когато все още бяха действаща група.



"Гравити ко" са първата българска формация, излъчена в ефира на MTV преди 15 години, имат безчет награди и номинации в периода на албумите си U и Instinct. Наскоро бандата се събра в оригинален състав - Петър Съмналиев (китара и клавишни), Иво Чалъков (китари) и Стефан Попов (ударни инструменти) и първият вокал Явор Захариев. "Дийп зоун проджект" остават неизменно на гребена на жанра вече трето десетилетие, въпреки понякога съмнителния си музикален вкус. Те са участвали и на "Евровизия", сред колаборациите им са от Криско до "Мистерията на българските класове", а неотдавна се сдобиха с поредна нова вокалистка и нов проект с амбициозното име Ibiza Sound Machine.



Билетите за партито на Систър Блис са на цена от 30 лева в мрежата на epay Go, ВИП места - 80 лв.