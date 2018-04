АРТ ЛУПА "Контрол" с Кольо Гилъна



тази събота в "Арена Армеец" ще се излъчва директно онлайн за всички фенове, които са в чужбина или не са успели да присъстват на живо. Началният час на излъчването е 18.30 ч., а цената за онлайн гледане на







Коцето-Калки и Националният филхармоничен хор



с диригент Славил Димитров ще изнесат в зала "България" концерт, посветен на госпъл и спиричуъл музиката. Това ще се случи на 24 април, понеделник. В концерта ще вземат участие и Мартина Табакова - пиано, и единствената, действаща в жанра формация у нас - София госпъл хор с диригент Гери Балевска. Изключително емоционална, госпъл музиката стои в основата на джаза, блуса, R'N'B и соула. Създадена в Америка от чернокожите роби през XVIII и XIX век, тя отдавна е прескочила границите на своята родина и набира популярност навсякъде по света. Повечето звезди на поп, рап и джаз сцената са започнали своята кариера от такива хорове. На концерта ще прозвучат някои от образците на госпъл музиката, както и джаз стандарти - You Raise Me Up, Deep River, Say A Little Prayer и др. Билетите са на цени от 10 до 20 лева. Концертът на "Хиподил", "Контрол", "Ревю" и "Нова генерация"тази събота в "Арена Армеец" ще се излъчва директно онлайн за всички фенове, които са в чужбина или не са успели да присъстват на живо. Началният час на излъчването е 18.30 ч., а цената за онлайн гледане на http://svetlio.bg/live/ е 10 лв. Процедурата по прикачване към стрийминга е в няколко последователни стъпки и отнема няколко минути. Четирите култови български банди се събират за първи път заедно на голяма сцена. Специално участие в събитието ще имат Кольо Гилъна, Милена Славова, Михаил Йосифов и други. Ще чуем култови песни като "Бате Гойко", "Най-щастливият ден", "Под шарената сянка", "Само двама" и много други. Деца до 7 години ще влизат безплатно на концерта с придружител и попълнена декларация. Вече е ясно и в какъв ред ще излязат групите - "Нова генерация", "Ревю", "Контрол", "Хиподил", като всяка ще свири между час и 1 ч. 15 мин.Коцето-Калки и Националният филхармоничен хорс диригент Славил Димитров ще изнесат в зала "България" концерт, посветен на госпъл и спиричуъл музиката. Това ще се случи на 24 април, понеделник. В концерта ще вземат участие и Мартина Табакова - пиано, и единствената, действаща в жанра формация у нас - София госпъл хор с диригент Гери Балевска. Изключително емоционална, госпъл музиката стои в основата на джаза, блуса, R'N'B и соула. Създадена в Америка от чернокожите роби през XVIII и XIX век, тя отдавна е прескочила границите на своята родина и набира популярност навсякъде по света. Повечето звезди на поп, рап и джаз сцената са започнали своята кариера от такива хорове. На концерта ще прозвучат някои от образците на госпъл музиката, както и джаз стандарти - You Raise Me Up, Deep River, Say A Little Prayer и др. Билетите са на цени от 10 до 20 лева. 107