СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА



"Верея" 2:2 "Ботев" (Пд) (Пл. Тенев 60, Ден. Станчев 64; Ст. Петков 40, Ж. Пауло 57)



"ЦСКА-София" снощи "Левски"

"Лудогорец" снощи "Берое"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 24 3 2 72:15 75 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 6 2 70:19 69 3. "БЕРОЕ" 15 9 5 41:27 54 4. "ЛЕВСКИ" 14 8 7 38:18 50 5. "БОТЕВ" 12 10 8 50:38 46 6. "ВЕРЕЯ" 10 6 14 27:49 36



ВТОРА ОСМИЦА



ГРУПА А



"Пирин" 0:2 "Черно море" (Г. Георгиев 39-авт, Минчев 45)



"Витоша" 1:2 "Славия" (Старокин 83; Ив. Димитров 12, Гал. Иванов 53)





КЛАСИРАНЕ

1. "СЛАВИЯ" 10 10 10 42:41 40 2. "ЧЕРНО МОРЕ" 10 7 13 31:34 37 3. "ПИРИН" 7 8 15 26:38 29 4. "ВИТОША" 0 9 21 14:58 9

ГРУПА Б

"Етър" днес "Септември" (Сф) (17.15 ч., по "Диема спорт")



"Дунав" днес "Локо" (Пд) (19.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

1. "СЕПТЕМВРИ" 11 5 13 28:42 38 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 9 11 25:39 36 3. "ЕТЪР" 5 9 15 26:48 24 4. "ДУНАВ" 5 7 17 20:44 22

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");

4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").

Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Нова спорт").

група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").





ПЪРВА ЛИГА, XXХ КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Пл. Тенев 60, Ден. Станчев 64; Ст. Петков 40, Ж. Пауло 57)КЛАСИРАНЕВТОРА ОСМИЦАГРУПА А(Г. Георгиев 39-авт, Минчев 45)(Старокин 83; Ив. Димитров 12, Гал. Иванов 53)КЛАСИРАНЕГРУПА Б(17.15 ч., по "Диема спорт")(19.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец");9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Нова спорт").група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"). 106