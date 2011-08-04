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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXХ КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Верея"2:2"Ботев" (Пд)
(Пл. Тенев 60, Ден. Станчев 64; Ст. Петков 40, Ж. Пауло 57)

"ЦСКА-София"снощи"Левски"

"Лудогорец"снощи"Берое"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"243272:1575
2. "ЦСКА-СОФИЯ"216270:1969
3. "БЕРОЕ"159541:2754
4. "ЛЕВСКИ"148738:1850
5. "БОТЕВ"1210850:3846
6. "ВЕРЕЯ"1061427:4936


ВТОРА ОСМИЦА

ГРУПА А

"Пирин"0:2"Черно море"
(Г. Георгиев 39-авт, Минчев 45)

"Витоша"1:2"Славия"
(Старокин 83; Ив. Димитров 12, Гал. Иванов 53)


КЛАСИРАНЕ
1. "СЛАВИЯ"10101042:4140
2. "ЧЕРНО МОРЕ"1071331:3437
3. "ПИРИН"781526:3829
4. "ВИТОША"092114:589

ГРУПА Б
"Етър"днес"Септември" (Сф)
(17.15 ч., по "Диема спорт")

"Дунав"днес"Локо" (Пд)
(19.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
1. "СЕПТЕМВРИ"1151328:4238
2. "ЛОКОМОТИВ"991125:3936
3. "ЕТЪР"591526:4824
4. "ДУНАВ"571720:4422

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Нова спорт").
група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").


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