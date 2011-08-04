СТАТИСТИКА

ПЪРВА ШЕСТИЦА
|"Верея"
|2:2
|"Ботев" (Пд)
|"ЦСКА-София"
|снощи
|"Левски"
|"Лудогорец"
|снощи
|"Берое"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|24
|3
|2
|72:15
|75
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|21
|6
|2
|70:19
|69
|3. "БЕРОЕ"
|15
|9
|5
|41:27
|54
|4. "ЛЕВСКИ"
|14
|8
|7
|38:18
|50
|5. "БОТЕВ"
|12
|10
|8
|50:38
|46
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|6
|14
|27:49
|36
ВТОРА ОСМИЦА
ГРУПА А
|"Пирин"
|0:2
|"Черно море"
|"Витоша"
|1:2
|"Славия"
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЛАВИЯ"
|10
|10
|10
|42:41
|40
|2. "ЧЕРНО МОРЕ"
|10
|7
|13
|31:34
|37
|3. "ПИРИН"
|7
|8
|15
|26:38
|29
|4. "ВИТОША"
|0
|9
|21
|14:58
|9
ГРУПА Б
|"Етър"
|днес
|"Септември" (Сф)
|"Дунав"
|днес
|"Локо" (Пд)
КЛАСИРАНЕ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|5
|13
|28:42
|38
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|9
|11
|25:39
|36
|3. "ЕТЪР"
|5
|9
|15
|26:48
|24
|4. "ДУНАВ"
|5
|7
|17
|20:44
|22
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
9 гола - Галин Иванов ("Славия"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 5 за "Ботев"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Орлин Старокин (2 за "Черно море", 1 за "Витоша"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Мартин Минчев ("Черно море"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 21 април (събота), 15 ч.: "Левски" - "Верея" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 20 април (петък), 20 ч.: "Черно море" - "Славия" (по "Диема спорт"); 22 април (неделя), 17.30 ч.: "Пирин" - "Витоша" (Бистрица) (по "Нова спорт").
група Б - 22 април (неделя), 20 ч.: "Дунав" - "Етър" (по "Диема спорт"); 23 април (понеделник), 20 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт").