Лекарят на Ланс Армстронг снабдявал с кръвен допинг олимпийските колоездачи на Испания Снимка: архив Доктор Ферари (вдясно) е бил "в основата" на олимпийското представяне на испанските колоездачи в Атланта`96.



"Ел Паис" твърди, че информацията за лекаря, който е доставял допинг на олимпийския тим, е налична в доказателство, представено на изслушване пред Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS) през 2016 г. Изслушването е било част от обжалването на бившия шеф и треньор на Армстронг - Йохан Брюнел, който е искал да бъде намалено 10-годишното му наказание, наложено заради допинг нарушенията на американския колоездач.



Луис Гарсия дел Морал, спортен лекар от Валенсия, е свидетелствал пред CAS и е разкрил, че докато е бил доктор на националния пистов отбор по колоездене, испанската федерация е плащала на Ферари и за допинг. Дел Морал е работил в националния тим в продължение на 5 години.



"Бях отговорен за националния отбор на писта, но не и за медицинския контрол. Ферари работи с федерацията от 1993 до 1998 г. Той доставяше кортикостероиди през този период. Но това не бе основното нещо. Основното бе ЕПО и хормон на растежа", казва Дел Морал в показанията си.



Той е показал и документ от 15 юли 1996 г. - 4 дни преди старта на олимпиадата в Атланта, според който са платени $99 000 от федерацията, а $44 500 от тях са за "лекарства".



Испанците завършиха 5-и в отборното състезание в Атланта `96 и това е най-доброто класиране на страната в историята на този спорт. Един от състезателите - Хуан Мартинес Оливер, пък се класира 5-и в индивидуалното преследване.



По-късно Дел Морал започва работа в отбора US Postal, ръководен от Брюнел, в който се състезаваше и Ланс Армстронг, най-важния клиент на Ферари. Американецът спечели 7 титли на Тур дьо Франс от 1999 до 2005 г., но те му бяха отнети заради доказана по-късно (през 2012 г.) употреба на допинг. Дел Морал и Ферари получиха доживотни наказания по този случай.



"Не знам на колко колоездачи съм давал допинг, но са много. Не беше за пари. Когато започнах в US Postal, спечелих само 6000 евро за целия сезон. Не го правех, защото ми плащаха, а защото беше част от системата", допълва докторът. Испанската федерация по колоездене е назначила д-р Микеле Ферари, който е снабдявал с еритропоетин (ЕПО) - т.нар. "кръвен допинг", състезателите от олимпийския отбор на писта в Атланта през 1996 г. Това съобщава вестник "Ел Паис". Ферари се прочу като един от създателите на допинг програмата на низвергнатия американец Ланс Армстронг."Ел Паис" твърди, че информацията за лекаря, който е доставял допинг на олимпийския тим, е налична в доказателство, представено на изслушване пред Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS) през 2016 г. Изслушването е било част от обжалването на бившия шеф и треньор на Армстронг - Йохан Брюнел, който е искал да бъде намалено 10-годишното му наказание, наложено заради допинг нарушенията на американския колоездач.Луис Гарсия дел Морал, спортен лекар от Валенсия, е свидетелствал пред CAS и е разкрил, че докато е бил доктор на националния пистов отбор по колоездене, испанската федерация е плащала на Ферари и за допинг. Дел Морал е работил в националния тим в продължение на 5 години."Бях отговорен за националния отбор на писта, но не и за медицинския контрол. Ферари работи с федерацията от 1993 до 1998 г. Той доставяше кортикостероиди през този период. Но това не бе основното нещо. Основното бе ЕПО и хормон на растежа", казва Дел Морал в показанията си.Той е показал и документ от 15 юли 1996 г. - 4 дни преди старта на олимпиадата в Атланта, според който са платени $99 000 от федерацията, а $44 500 от тях са за "лекарства".Испанците завършиха 5-и в отборното състезание в Атланта `96 и това е най-доброто класиране на страната в историята на този спорт. Един от състезателите - Хуан Мартинес Оливер, пък се класира 5-и в индивидуалното преследване.По-късно Дел Морал започва работа в отбора US Postal, ръководен от Брюнел, в който се състезаваше и Ланс Армстронг, най-важния клиент на Ферари. Американецът спечели 7 титли на Тур дьо Франс от 1999 до 2005 г., но те му бяха отнети заради доказана по-късно (през 2012 г.) употреба на допинг. Дел Морал и Ферари получиха доживотни наказания по този случай."Не знам на колко колоездачи съм давал допинг, но са много. Не беше за пари. Когато започнах в US Postal, спечелих само 6000 евро за целия сезон. Не го правех, защото ми плащаха, а защото беше част от системата", допълва докторът. 144