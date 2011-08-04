СТАТИСТИКА



ВТОРА ОСМИЦА



Група Б



"Дунав" 0:2 "Септември" (Гади 15, Милчев 22-авт)



"Локо" (Пд) 1:0 "Етър" (Бакалов 53)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т

Група Б

1. "СЕПТЕМВРИ" 11 5 13 28:42 38 2. "ЛОКОМОТИВ" 9 9 11 25:39 36 3. "ЕТЪР" 5 9 15 26:48 24 4. "ДУНАВ" 5 7 17 20:44 22

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");

9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");

4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").

Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").

група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ



"Поморие" 2:1 "Марица"

"Созопол" 1:2 "Лудогорец II"

"Царско село" снощи "Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 15 5 3 43:20 50 2. "ЛОКО" (СФ) 14 5 5 38:23 47 3. "БОТЕВ" (ВР) 13 7 3 29:17 46 4. "МОНТАНА" 13 4 7 39:16 43 5. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 6 32:26 38 6. "НЕСЕБЪР" 11 4 9 38:36 37 7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 9 7 8 30:30 34 8. "ЛУДОГОРЕЦ II" 9 7 8 34:36 34 9. "ЛОКО" (ГО) 8 8 8 34:32 32 10. "ПОМОРИЕ" 8 8 8 27:26 32 11. "МАРИЦА" 8 5 11 29:36 29 12. "ЛИТЕКС" 7 7 10 19:23 28 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 8 4 12 25:34 28 14. "ОБОРИЩЕ" 7 6 11 19:20 27 15. "СОЗОПОЛ" 3 6 15 17:38 15 16. "НЕФТОХИМИК" 2 1 21 11:51 7

В следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО).



ПЪРВА ЛИГА, XXIХ КРЪГВТОРА ОСМИЦАГрупа Б(Гади 15, Милчев 22-авт)(Бакалов 53)КЛАСИРАНЕГрупа БГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГКЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО). 666