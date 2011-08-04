СТАТИСТИКА

ВТОРА ОСМИЦА
Група Б
|"Дунав"
|0:2
|"Септември"
|"Локо" (Пд)
|1:0
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
Група Б
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|5
|13
|28:42
|38
|2. "ЛОКОМОТИВ"
|9
|9
|11
|25:39
|36
|3. "ЕТЪР"
|5
|9
|15
|26:48
|24
|4. "ДУНАВ"
|5
|7
|17
|20:44
|22
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");
9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").
В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").
група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ
|"Поморие"
|2:1
|"Марица"
|"Созопол"
|1:2
|"Лудогорец II"
|"Царско село"
|снощи
|"Ботев" (Вр)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|15
|5
|3
|43:20
|50
|2. "ЛОКО" (СФ)
|14
|5
|5
|38:23
|47
|3. "БОТЕВ" (ВР)
|13
|7
|3
|29:17
|46
|4. "МОНТАНА"
|13
|4
|7
|39:16
|43
|5. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|10
|8
|6
|32:26
|38
|6. "НЕСЕБЪР"
|11
|4
|9
|38:36
|37
|7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|9
|7
|8
|30:30
|34
|8. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|9
|7
|8
|34:36
|34
|9. "ЛОКО" (ГО)
|8
|8
|8
|34:32
|32
|10. "ПОМОРИЕ"
|8
|8
|8
|27:26
|32
|11. "МАРИЦА"
|8
|5
|11
|29:36
|29
|12. "ЛИТЕКС"
|7
|7
|10
|19:23
|28
|13. "СТРУМСКА СЛАВА"
|8
|4
|12
|25:34
|28
|14. "ОБОРИЩЕ"
|7
|6
|11
|19:20
|27
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|6
|15
|17:38
|15
|16. "НЕФТОХИМИК"
|2
|1
|21
|11:51
|7
В следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО).