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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXIХ КРЪГ

ВТОРА ОСМИЦА

Група Б

"Дунав"0:2"Септември"
(Гади 15, Милчев 22-авт)

"Локо" (Пд)1:0"Етър"
(Бакалов 53)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ

Група Б
1. "СЕПТЕМВРИ"1151328:4238
2. "ЛОКОМОТИВ"991125:3936
3. "ЕТЪР"591526:4824
4. "ДУНАВ"571720:4422

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");
9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Димо Бакалов ("Локомотив"), Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Крис Гади и Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").
група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ

"Поморие"2:1"Марица"

"Созопол"1:2"Лудогорец II"

"Царско село"снощи"Ботев" (Вр)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"155343:2050
2. "ЛОКО" (СФ)145538:2347
3. "БОТЕВ" (ВР)137329:1746
4. "МОНТАНА"134739:1643
5. "БОТЕВ" (ГЛБ)108632:2638
6. "НЕСЕБЪР"114938:3637
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"97830:3034
8. "ЛУДОГОРЕЦ II"97834:3634
9. "ЛОКО" (ГО)88834:3232
10. "ПОМОРИЕ"88827:2632
11. "МАРИЦА"851129:3629
12. "ЛИТЕКС"771019:2328
13. "СТРУМСКА СЛАВА"841225:3428
14. "ОБОРИЩЕ"761119:2027
15. "СОЗОПОЛ"361517:3815
16. "НЕФТОХИМИК"212111:517

В следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО).

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