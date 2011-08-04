ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №30 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 3, 9, 15, 21, 30, 33. Печалби: 6 - няма, 5 - 43 по 579.50 лв., 4 - 1000 по 24.90 лв., 3 - 13 418 по 2.60 лв. ДЖАКПОТ: 3 260 074.09 лв.







"6 от 42"



Числа: 3, 4, 21, 25, 32, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1456.30 лв., 4 - 468 по 21.80 лв., 3 - 6710 по 2.20 лв. ДЖАКПОТ: 552 033.81 лв.







"5 от 35"



I теглене: 3, 8, 13, 31, 32. Печалби: 5 - 3 по 8575.20 лв., 4 - 301 по 74.80 лв., 3 - 9377 по 3.40 лв.; II теглене: 4, 5, 11, 13, 18. Печалби: 5 - 3 по 8575.20 лв., 4 - 360 по 62.50 лв., 3 - 12 131 по 2.70 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 7, 9. Цифра: 5, 7, 8. Печалби: 3 - 3 по 8177.00 лв., 2 - 1130 по 21.70 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 10, 22, 23, 39, 41. Зодия: 11. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 13 по 100.00 лв., 3 - 162 по 10.00 лв., 2+1 - 196 по 5.00 лв., 1+1 - 1098 по 1.50 лв., 2 - 2480 по 0.80 лв., 0+1 - 2015 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 69; Месец: 11; Дата: 26; Ден: 7. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 1 по 259.50 лв., група 5 - 8 по 32.40 лв., група 6 - 7 по 29.70 лв., група 7 - 16 по 16.20 лв., група 8 - 35 по 5.90 лв., група 9 - 50 по 6.20 лв., група 10 - 66 по 5.50 лв., група 11 - 248 по 1.70 лв., група 12 - 168 по 3.10 лв., група 13 - 502 по 2.20 лв., група 14 - 1300 по 1.40 лв., група 15 - 2462 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 21 804.01 лв.







"Втори тото шанс"



"6 от 49"



Печалби: мобилен телефон - фишове с номера 694532178 (от Стара Загора), 811106631 (от София), 908167527 (Интернет), 729176386 (от Дулово).







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 2, 1, Х, 1, 1, 2, 1, Х, 2, 1, 2, 2, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 1 по 1068.60 лв., 11 - 10 по 133.60 лв., 10 - 104 по 18.00 лв. ДЖАКПОТ: 5553.56 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, Х, 1, Х, Х, Х, Х, 2, 2, Х, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 639.83 лв.







"10 от 10"



Знаци: Х, 1, 1, 1, 1, Х, 1, 2, 2, 1. Печалби: 10 - 28 пo 204.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.



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