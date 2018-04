Лавров влезе в спор с лаборатория заради Скрипал

Backspacer 15 Април 2018 21:29 И ся да не би да очакваш смислен отговор?



От кого? От онези "християни", които се "кълнат в библията", слагат ръка на сърцето и УБИВАТ, УБИВАТ, УБИВАТ, "====I can kill 'cos in God I Trust, yeah".

Позьорството и изнасилването на християнството е повсеместно у т.нар. западни "демокрации". Плюят на единосъщието десетки години наред, избиват братя и сестри, следват старозаветните нагласи... ....И ... Бог не реагира! Допуска чудовищно изтребване на човеци /част от себе си/... вече колко години.... Толерира убийци, гамени и насилници, извратеняци и обладани от .... онова, което не искам и да споменавам. И номерът минава

