Какъв рекет? Всичко е по закон!

ПлесNick 15 Април 2018 20:26 Докато управляващите не носят пряко и лично последствията от решенията си, все така ще живеем. От нас зависи.



Да, от нас зависи да сменим сегашната система за "избиране" на управляващите!



Трябва мажоритарна избирателна система , в 2 тура, с абсолютно мнозинство за печелене на мандата, броене на бюлетините само в РИК, под прожектори и т.в.камери, секция по секция, ако трябва и три дни да отидат за броене, ОТЧИТАНЕ на избраника пред избирателите му, на всеки 3 месеца, пак под прожектори и т.в. камери, в зала от НЕГО/НЕЯ платени, в т.ч. и т.в. излъчването, и отзоваване след първите 12 месеца, ако отчетите през този период покажат, че избирателите нещо не са подбрали ТОЧНИЯ избраник! Отзоваването да става с половината от гласовете, с които е спечелен мандата!



Горното е МОАР = Mother Of All Priorities!



