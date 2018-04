АРТ ЛУПА И-НЕТ СНИМКИ "Бон Джоуви"



бяха приети в Залата на славата на рокендрола. Музикантите се събраха в пълен състав - заедно с напусналия китарист Ричи Самбора, на церемонията в Кливланд, Охайо, където изпълниха хитове като You Give Love a Bad Name и It's My Life. Рокаджиите от Ню Джърси, водени от далия името на бандата Джон Бон Джоуви, излязоха на върха в проучване сред 6.8 милиона фенове, чиито предпочитания бяха взети под внимание при избора на новите лауреати. Сред приетите в Залата на славата са и "Муди блус" и "Дъ Карс", които също изпълниха на сцената свои стари песни, както и британците "Дайър стрейтс". Легендата на соула Нина Симон (самоубила се през 2003 г. ) и Сестра Розета Тарп (починала в 1973-а) бяха включени посмъртно в Храма на рок културата.







Гейбриъл Луна е новият Терминатор,



съобщи режисьорът на новия филм от поредицата Тим Милър. В интервю за "Дедлайн" той заяви, че мястото на Арнолд Шварценегер ще бъде заето от 35-годишния американски актьор Гейбриъл Луна, чиято най-популярна роля досега е в сериала Agents of S.H.I.E.L.D. Очаква се филмът да бъде заснет през това лято, сценарият му е засекретен. Премиерата е насрочена за 22 ноември догодина. Неотдавна 70-годишният актьор и бивш губернатор на Калифорния Шварценегер претърпя сърдечна операция. Първите думи на актьора след операцията бяха I'm baсk - реплика, свързана с ключовата фраза от "Терминатор" I'll be back.







"Бон Джоуви"бяха приети в Залата на славата на рокендрола. Музикантите се събраха в пълен състав - заедно с напусналия китарист Ричи Самбора, на церемонията в Кливланд, Охайо, където изпълниха хитове като You Give Love a Bad Name и It's My Life. Рокаджиите от Ню Джърси, водени от далия името на бандата Джон Бон Джоуви, излязоха на върха в проучване сред 6.8 милиона фенове, чиито предпочитания бяха взети под внимание при избора на новите лауреати. Сред приетите в Залата на славата са и "Муди блус" и "Дъ Карс", които също изпълниха на сцената свои стари песни, както и британците "Дайър стрейтс". Легендата на соула Нина Симон (самоубила се през 2003 г. ) и Сестра Розета Тарп (починала в 1973-а) бяха включени посмъртно в Храма на рок културата.Гейбриъл Луна е новият Терминатор,съобщи режисьорът на новия филм от поредицата Тим Милър. В интервю за "Дедлайн" той заяви, че мястото на Арнолд Шварценегер ще бъде заето от 35-годишния американски актьор Гейбриъл Луна, чиято най-популярна роля досега е в сериала Agents of S.H.I.E.L.D. Очаква се филмът да бъде заснет през това лято, сценарият му е засекретен. Премиерата е насрочена за 22 ноември догодина. Неотдавна 70-годишният актьор и бивш губернатор на Калифорния Шварценегер претърпя сърдечна операция. Първите думи на актьора след операцията бяха I'm baсk - реплика, свързана с ключовата фраза от "Терминатор" I'll be back. 269