:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Демонстрантите настояваха за независимо разследване на убийството на Ян Куциак и Мартина Кушнирова
Не е ясна причината за преобръщането на буса с работници на магистрала "Тракия" край Ямбол
Той проведе телефонен разговор с иранския си колега Хасан Рохани
Армията им няма да се изтегли скоро от Сирия. Започват големи военни маневри с Йордания
След инцидента тя избягала. Според Нова тв има употреба и на алкохол, и на наркотици
Целта му била да покаже екощетите, причинени на планетата
Сирийският президент иска руски петролни компании в страната си
На КСНС при президента ще обсъждаме купуването на нови изтребители и бронирани машини, добавя той
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 376,418,958
Активни 433
Страници 10,689
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXIХ КРЪГ

ПЪРВА ШЕСТИЦА

"Берое"3:2"Ботев"
(Еуженио 43, Камбуров 60-д, Б. Цонев 89; Ст. Петков 52, Бандаловски 65-авт)

"ЦСКА-София"5:1"Верея"
(Алберг 17, 52, Чорбаджийски 30, 45, Манолев 90-д; Шемлал 83)

"Левски"0:1"Лудогорец"
(Кешерю 83)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"243272:1575
2. "ЦСКА-СОФИЯ"216270:1969
3. "БЕРОЕ"159541:2754
4. "ЛЕВСКИ"148738:1850
5. "БОТЕВ"129848:3645
6. "ВЕРЕЯ"1051425:4735

ВТОРА ОСМИЦА

Група А
"Черно море"2:0"Витоша"
(Рад. Василев 19, 32)

"Пирин"2:5"Славия"
(Хендерсън 52-д, Бояй 85; Ив. Димитров 24-д, 90+5, Галин Иванов 59, Андр. Христов 90, Милев 90+2)

Група Б

"Дунав"снощи"Септември"
"Локо" (Пд)снощи"Етър"

КЛАСИРАНЕ

Група А
1. "СЛАВИЯ"9101040:4037
2. "ЧЕРНО МОРЕ"971329:3434
3. "ПИРИН"781426:3629
4. "ВИТОША"092013:569

Група Б
1. "СЕПТЕМВРИ"1041326:4234
2. "ЛОКОМОТИВ"881124:3932
3. "ДУНАВ"571519:4022
4. "ЕТЪР"491424:4621

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
15 гола - Педро Еуженио ("Берое");
12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");
9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");
6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").

В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").
Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").
група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ

"Струмска слава"2:2"Ботев" (Глб)

"Локо" (ГО)0:0"Оборище"

"Несебър"1:3"Локо" (Сф)

"Черноморец"2:1"Нефтохимик"

"Литекс"0:1"Монтана"

"Поморие"снощи"Марица"

"Созопол"снощи"Лудогорец II"

"Царско село"днес"Ботев" (Вр)
(17 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"155343:2050
2. "ЛОКО" (СФ)145538:2347
3. "БОТЕВ" (ВР)137329:1746
4. "МОНТАНА"134739:1643
5. "БОТЕВ" (ГЛБ)108632:2638
6. "НЕСЕБЪР"114938:3637
7. "ЧЕРНОМОРЕЦ"97830:3034
8. "ЛОКО" (ГО)88834:3232
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"87832:3531
10. "МАРИЦА"851028:3429
11. "ПОМОРИЕ"78825:2529
12. "ЛИТЕКС"771019:2328
13. "СТРУМСКА СЛАВА"841225:3428
14. "ОБОРИЩЕ"761119:2027
15. "СОЗОПОЛ"361416:3615
16. "НЕФТОХИМИК"212111:517

В следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО).

288
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД