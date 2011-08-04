СТАТИСТИКА



ПЪРВА ШЕСТИЦА



"Берое" 3:2 "Ботев" (Еуженио 43, Камбуров 60-д, Б. Цонев 89; Ст. Петков 52, Бандаловски 65-авт)



"ЦСКА-София" 5:1 "Верея" (Алберг 17, 52, Чорбаджийски 30, 45, Манолев 90-д; Шемлал 83)



"Левски" 0:1 "Лудогорец" (Кешерю 83)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 24 3 2 72:15 75 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 21 6 2 70:19 69 3. "БЕРОЕ" 15 9 5 41:27 54 4. "ЛЕВСКИ" 14 8 7 38:18 50 5. "БОТЕВ" 12 9 8 48:36 45 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 14 25:47 35

ВТОРА ОСМИЦА



Група А

"Черно море" 2:0 "Витоша" (Рад. Василев 19, 32)



"Пирин" 2:5 "Славия" (Хендерсън 52-д, Бояй 85; Ив. Димитров 24-д, 90+5, Галин Иванов 59, Андр. Христов 90, Милев 90+2)



Група Б



"Дунав" снощи "Септември" "Локо" (Пд) снощи "Етър"

КЛАСИРАНЕ



Група А

1. "СЛАВИЯ" 9 10 10 40:40 37 2. "ЧЕРНО МОРЕ" 9 7 13 29:34 34 3. "ПИРИН" 7 8 14 26:36 29 4. "ВИТОША" 0 9 20 13:56 9

Група Б

1. "СЕПТЕМВРИ" 10 4 13 26:42 34 2. "ЛОКОМОТИВ" 8 8 11 24:39 32 3. "ДУНАВ" 5 7 15 19:40 22 4. "ЕТЪР" 4 9 14 24:46 21

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

15 гола - Педро Еуженио ("Берое");

12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");

11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");

9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");

6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");

4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").



В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").

Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").

група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").





ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ



"Струмска слава" 2:2 "Ботев" (Глб)

"Локо" (ГО) 0:0 "Оборище"

"Несебър" 1:3 "Локо" (Сф)

"Черноморец" 2:1 "Нефтохимик"

"Литекс" 0:1 "Монтана"

"Поморие" снощи "Марица"

"Созопол" снощи "Лудогорец II"

"Царско село" днес "Ботев" (Вр) (17 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 15 5 3 43:20 50 2. "ЛОКО" (СФ) 14 5 5 38:23 47 3. "БОТЕВ" (ВР) 13 7 3 29:17 46 4. "МОНТАНА" 13 4 7 39:16 43 5. "БОТЕВ" (ГЛБ) 10 8 6 32:26 38 6. "НЕСЕБЪР" 11 4 9 38:36 37 7. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 9 7 8 30:30 34 8. "ЛОКО" (ГО) 8 8 8 34:32 32 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 8 7 8 32:35 31 10. "МАРИЦА" 8 5 10 28:34 29 11. "ПОМОРИЕ" 7 8 8 25:25 29 12. "ЛИТЕКС" 7 7 10 19:23 28 13. "СТРУМСКА СЛАВА" 8 4 12 25:34 28 14. "ОБОРИЩЕ" 7 6 11 19:20 27 15. "СОЗОПОЛ" 3 6 14 16:36 15 16. "НЕФТОХИМИК" 2 1 21 11:51 7

В следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО).



ПЪРВА ЛИГА, XXIХ КРЪГПЪРВА ШЕСТИЦА(Еуженио 43, Камбуров 60-д, Б. Цонев 89; Ст. Петков 52, Бандаловски 65-авт)(Алберг 17, 52, Чорбаджийски 30, 45, Манолев 90-д; Шемлал 83)(Кешерю 83)КЛАСИРАНЕВТОРА ОСМИЦАГрупа А(Рад. Василев 19, 32)(Хендерсън 52-д, Бояй 85; Ив. Димитров 24-д, 90+5, Галин Иванов 59, Андр. Христов 90, Милев 90+2)Група БКЛАСИРАНЕГрупа АГрупа БГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");20 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");15 гола - Педро Еуженио ("Берое");12 гола - Мартин Камбуров ("Берое");11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");10 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Галин Иванов ("Славия"), Алиун Бадара ("Етър"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Борис Галчев ("Септември"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София");6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Радослав Василев и Мариян Огнянов ("Черно море"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Абел Анисе и Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");4 гола - Божидар Чорбаджийски ("ЦСКА-София"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Андреа Христов ("Славия"), Борислав Цонев ("Берое"), Конър Хендерсън, Флорент Бояй и Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Станислав Манолев, Роланд Алберг и Рубен Пинто ("ЦСКА-София");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Наско Милев, Стефан Велев и Калоян Кръстев ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Николай Бодуров и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Анте Рения, Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Стефан Христов ("Витоша").В следващия кръг: Първа шестица - 18 април (сряда), 15 ч.: "Верея" - "Ботев" (Пд) (по "Нова спорт"); от 18 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 20.30 ч.: "Лудогорец" - "Берое" (по "Диема спорт").Втора осмица, група А - 17 април (вторник), 17.30 ч.: "Пирин" - "Черно море" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Славия" (по "Диема спорт").група Б - 19 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Етър - "Септември" (Сф) (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Дунав" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХIV КРЪГ(17 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕВ следващия кръг - 18 април (сряда), 17 ч.: "Черноморец" (Блч) - "Струмска слава", "Нефтохимик" - "Несебър" (в Българово); 19 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" - "Поморие", "Марица" - "Литекс", "Оборище" - "Царско село", "Ботев" (Вр) - "Созопол", "Лудогорец II" - "Ботев" (Глб); от 18.30 ч.: "Монтана" - "Локомотив" (ГО). 288