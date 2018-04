Когато партийният билет назначава Безпринципното политическо кадруване в министерства, агенции и медии е основна спирачка пред реформите Индекс на политическите назначения - по страни







като източник на корупция и като причина за по-ниския капацитет на администрацията, която трябва да провежда публичните политики. Нещо повече, счита се, че сред основните причини за неуспехите с реформите в определени страни са именно партийните назначения, особено когато те са основен подход за попълване на администрацията с кадри.



Политическите назначения отдавна са обект на проучвания. Наскоро публикуван анализ изследва феномена "политически патронаж" в 22 страни, като се спира на неговия обхват, причините за съществуването му, както и критериите, въз основа на които се избират хората, назначавани от политическите партии в администрацията и в държавните предприятия.



Авторите на изследването "Партийният патронаж в съвременните демокрации"* посочват, че в Европа има разлики и те могат да бъдат обяснени както с историческото наследство от комунизма, така и с клиентелисткия манталитет, ширещ се на юг в Европа. И обратното - отношението към бюрокрацията като добре работеща машина, която привлича подготвени хора и затова политическите назначения са всъщност на хора, които са изявени експерти и професионалисти, е обяснението на добрите резултати на Австрия и Германия.



Изследването се опира на отговорите на 947 експерти, които са попълвали въпросник в периода 2006-2014 г. Въпросите покриват 179 области на публичната политика в 22 страни. Всяка област е допълнително разделена на три вида институции - министерства, изпълнителни агенции/комисии и държавни предприятия.



Интересна е разбивката по сектори, както и тълкуването на авторите на доклада. Икономическата политика и здравеопазването са области, които са по-податливи на корупционен натиск и затова са по-привлекателни за извличане на конкретни облаги под различна форма за политическите партии. Обратното, финансите, образованието и културата, както и отбраната/полицията имат най-ниска привлекателност - финансовата политика, защото е централна за макроикономическата стабилност и затова са необходими отявлени специалисти, т.е. партиите осъзнават важността й, а образованието и полицията - поради силната роля на професионалните групи/организации на учители и полицаи, които са по принцип деполитизирани. Политическите назначения в обществените медии са логични, доколкото политическите партии са винаги фокусирани в стремежа да останат на власт, съответно да имат добър образ и медийна подкрепа.



Първият е желанието за контрол върху държавните институции с цел провеждане на набелязаните от партията политики. Вторият е желанието за възнаграждаване на поддръжниците на политическата партия, а също и на техните приятели и семейства.



Много впечатляващи тук са резултатите за Източна Европа. Оказва се, че в България и в сродните ни държави водеща мотивация при избора на конкретни хора е лоялността към партията и чак след това идват професионалните качества.



Интересно е да се проследи и какви са качествата на хората, които биват избирани и назначавани от партиите на държавна служба. Докато в Западна Европа водещи са професионалните качества на кандидатите, в Източна и Южна Европа превес вземат политическата лоялност и личните връзки. Разликите все пак са малки, което означава, че политическите партии вземат под внимание няколко критерия, когато назначават хора в публичния сектор. Това може и да е добра новина, тъй като шансът за добри професионалисти начело на администрацията е относително висок. Но също така това означава, че добрите специалисти нямат шанс, ако не са част от политическия живот, а това по-често не е налице, особено в България.







