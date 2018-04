Иранец открива 71-вия фестивал в Кан "Нетфликс" бойкотира форума, защото не допускали филмите им до конкурса Анита Димитрова Снимка: епа/бгнес Плакатът показва Жан-Пол Белмондо и Анна Карина в страстна сцена отпреди 47 години.







Официалната селекция на 71-вия фестивал в Кан беше обявена вчера. Откриването е с филма Everybody Knows на иранския режисьор и носител на "Оскар" (за "Раздяла") Асгар Фархади. Той е продукция не на родната му страна, а на Испания, Франция и Италия; главните роли се изпълняват от международните звезди Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Филмът е извън конкурсната програма. А в състезанието за "Златна палма", което ще бъде оценявано от жури с председател Кейт Бланшет, се включват нови творби на ветерана на "новата вълна" Жан-Люк Годар, американския режисьор Спайк Лий, иранеца Джафар Панахи, италианеца Матео Гароне, поляка Павел Павликовски, руснака Кирил Серебренников и др.



Сред специалните прожекции откриваме документалния филм на Вим Вендерс за папа Франциск Pope Francis - A Man Of His Word, а извън конкурса ще бъде прожектиран и предстоящият "Хан Соло: История от Star Wars" на Рон Хауърд. В желанието си да покрие максимално широк спектър автори и жанрове на съвременното световно кино Кан от години флиртува с легендарната космическа сага.



От ветерана Годар, който в момента е на 87 години и снима неуморно от 50-те на миналия век до днес, е вдъхновен и плакатът на 71-вия Кан. Той показва сцена от "Лудият Пиеро". В класическия филм на Жан-Люк Годар от 1971 г. Жан-Пол Белмондо е нещастно женен мъж, който решава да избяга с бивша изгора (Анна Карина). Тя пък е преследвана от убийци, които вече са ликвидирали любовника й, и двамата търсят спасение къде? На Лазурния бряг, разбира се - същия, който и до днес е арена и на най-големия, бляскав и престижен кинофестивал.



Едва ли блясъкът му ще бъде помрачен и от решението на "Нетфликс" да изтегли филмите си от програмата. През март директорът на кинофестивала Тиери Фремо съобщи, че поради отказа на "Нетфликс" филмите им да бъдат разпространявани в киносалоните във Франция, те няма да бъдат допуснати до съревнованието за престижната награда "Златна палма". Фремо заяви, че въпреки забраната за участие в конкурсната програма филмите на "Нетфликс" могат да бъдат прожектирани извън нея. Но те развалиха пазарлъка.



"Нетфликс" няма да участва без правото да се съревновава. Не мисля, че има смисъл да показваме филмите си извън конкурсната програма. Правилото беше въведено тихомълком заради "Нетфликс", а Тиери даде това ясно да се разбере, когато го огласи. Ние искаме филмите ни да имат равни прави с останалите. Ако приемем техните правила, рискуваме продукциите ни и създателите им да бъдат третирани неуважително на фестивала", заяви пред "Варайъти" Тед Сарандос, който отговаря за медийното съдържание на "Нетфликс".



През 2017 г. два филма на "Нетфликс" бяха включени в конкурсната програма на Кан, което предизвика остро недоволство в гилдията. Според френските закони филмите не могат да бъдат излъчвани от платформи за домашно развлечение до 36 месеца след излизането им по кината.



