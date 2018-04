Прелет над печата

На бой да вървим...!

Положението е толкова ракетно, сблъсъчно и миришещо на въоръжен конфликт, че на пацифиста прелитащ му се дорева - като на веган пред пържола с кокал. Живеем в барутно време. А и вестниците хич не си поплюват, лъскат саби и щитове, сякаш това е естествено.



И си четеш например "Стандарт" - "Закани за война". Тръмп обещава ракети по Сирия, Путин щял да ги сваля - тия ги пускат, ония ги свалят. Пак "Стандарт" рапортува - "Турция: Ще подпалят Близкия изток". Тук презумпцията е, че пожар още няма. You think so? А докато атовете се ритат на световната сцена, магаретата на регионално ниво си къртят зъбите - "Албански студенти набиха таксиджия" в Благоевград ("Стандарт"). Спор за сметката. Само дето "по места" сметките са ни по-малки, та затова се млатим с крошета, не с ракети. (Балканите се водят Барутeн погреб на Европа, но нашето Бойче постепенно ги превръща в Гълъбарник на мира.)



Може би, защото мисленето ни е малко по-особено. За тоя проблем обаче се вземат мерки само при отделни индивиди. Или както съобщава "Телеграф" - "Собствениците на питбули - на психотест". А депутати и министри кога? А нормалните хора ще ги тестват ли за лудост?



Ще трябва първо да ни издирят. Ако някой още не е разбрал, това е правомощие на МВР, и то неотменимо. Само колекторските фирми и частните съдебни изпълнители издирват по-качествено и бият по-ефективно. По джобовете. А МВР - където свари, поради което КПД се разпръсква по много части на облеклото и полезността му намалява. Но затова си има причини. Ето ги в "Монитор" - "Издирвачи търсят бегълци с градския транспорт". Клета система за сигурност - а не е като да не се наливат пари там! В градския можеш да хванеш само екзема или да попаднеш на ексхибиционист. Чат-пат и контролите хващат по някой гратисчия, но то е само ако са много и силни. Иначе ги е шубе и тях. Изобщо ситуацията е бойна, но и клета. Или както пише "Телеграф: - "Конче се роди в клетото стадо". Всички сме клетници! Кой на Юго, кой на Антон Югов при тоталиризЪма.