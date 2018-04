Тръмп първо заплаши, после смекчи тона към Русия за Сирия

D4D5 11 Април 2018 20:13 40 минути по-късно той написа ново съобщение, в което казва, че Русия има нужда от помощта на САЩ и че "всички нации трябва да живеят дружно".



Глупости. Вие от форума ли преписвате?



Donald J. Trump@realDonaldTrump



Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?



