Филми за Чочо Попйорданов и Иван Андонов в Master of Аrt

77 премиерни заглавия включва младият фестивал за документално кино Master of Art, който за трета поредна година ще се проведе с център Националния дворец на културата. Форумът обаче разширява границите си и тази година ще се разпростре в шест киносалона в столицата, както и в Пловдив и Варна.







Прожекции ще има в кината "Люмиер Лидл", "Одеон", Дом на киното, Cine Grand в Park Center Sofia, Културен център G8 и Евро синема; в Пловдив - Lucky Дом на киното; във Варна - ФКЦ и Contemporary Space, Cinema Room.



По традиция документалните филми в програмата, които се прожектират за пръв път на българския екран, хвърлят светлина върху образите и биографиите на именити творци от сферата на изкуството. Герои на тазгодишната селекция са Василий Кандински, Марк Шагал, Антоан Дьо Сент-Екзюпери, Жан Нувел, Лев Толстой, Салвадор Дали, Мария Калас, Мстислав Ростропович, Микеланджело, Чарли Чаплин, Карлос Саура, Оскар Кокошка, Етгар Керет, Рем Колхаас, Аугуст Стринберг, Начо Дуато, Роберт Ван Хюлик, Антонио Сеги и мн. др.



10 от фестивалните заглавия са български, като сред техните герои са режисьорът Иван Андонов и актьорът Чочо Попйорданов.



Във фестивалната програма са номинираният за "Оскар" (за най-добър документален филм, 2017) "Животът, анимиран" и носителят на награда за документален филм от Кан "Лица, места" на 90-годишната ветеранка на френското кино Аньес Варда, както и заглавия от селекциите на Венеция, Берлин, Сънданс, Торонто.



Целта на Master of Art е да представя най-добрите документални филми в областта на музиката, танца и театъра, изобразителните изкуства, архитектурата, дизайна и литературата, както и рекламни арт продукции, създадени по цял свят в последните две години. Тази пролет има две нови категории - "изкуство за деца" и "кулинарно изкуство".



Специален Master pass дава възможност да се посетят всички събития от фестивалната програма на цената на четири билета - 32 лева редовна цена и 24 лева за ученици и пенсионери, съобщават организаторите от "Спотлайт" и НДК.



