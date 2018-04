Лондон отхвърли руския призив за общо разследване за Скрипал

04 Април 2018 19:57

отхвърли вчера като "извращение" предложеното от Русия общо разследване на отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал, предадоха агенциите.



Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer.;

В анонимната дописка се твърди, че някакво руско предложение било "извращение".По-долу оригиналния туит по въпроса:Още по-странно е защо дописникът не информира, че съобщението за използването на руско БОВ в случай "Скрипал" е изтрито от сайта на външното министерство.Да допълним собкора на вестника, а?Давайте версии!