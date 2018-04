Германските пощи продават данни на клиенти на партии ХДС на Меркел и Свободните демократи купили информация за десетки хиляди евро преди изборите миналата есен Снимка: ЕПА/БГНЕС Компанията "Дойче пост" е събирала данните на клиентите си и ги е продавала на политическите партии в Германия, за да ги използват по време на предизборната кампания през 2017 г. От офертата са се възползвали ХДС на канцлера Ангела Меркел и Партията на свободните демократи.



Две от големите политически партии в Германия са купили лични данни на избиратели, които са клиенти на пощите, съобщи "Политико". Изданието цитира информация на "Билд ам Зонтаг", според която данните от Дойче пост са били използвани от партиите Християндемократически съюз (ХДС) на Ангела Меркел и Свободните демократи за насочване на политическа реклама към определени сегменти избиратели. Двете партии започнали да купуват данни от филиал на Дойче пост през 2005 г., а миналата година похарчили десетки хиляди евро за информация в навечерието на изборите, посочва германското издание.Информацията, предадена от Дойче пост, включвала повече от 100 показателя, сред които пол и образование на членове на домакинство, потребителски навици и други данни, които позволили на германските партии да направят прогноза за потенциалните политически предпочитания на хората и как биха гласували на изборите.От ХДС и партията Свободни демократи признават, че са се сдобили с данни на избиратели, но са категорични, че са спазили всички предписания на строгите германски закони за опазване на личните данни. От Дойче пост също казват, че са спазили закона и че адресите на избирателите не били дадени на партиите.Разкритието бе направено на фона на разразилия се скандал с ползването на личните данни на 50 млн. потребители на "Фейсбук" от САЩ и Великобритания в предизборната кампания на Тръмп и в кампанията за Брекзит.Междувременно Си Ен Ен съобщи, че хакери са се сдобили с данните на притежателите на над 5 милиона дебитни и кредитни карти, които са били използвани при покупките в американските вериги супермаркети Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor. Най-старата търговска компания в САЩ Hudson's Bay Company - HBC, която притежава тези вериги, потвърди, че е разбита системата за безналично плащане в определени магазини Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th и Lord & Taylor в Северна Америка. Докато се води разследването, няма признаци, че този проблем се е отразил върху търговията в интернет, както и на Hudson's Bay, Home Outfitters или HBC Europe.ОБЕЩАНИЕHBC е открила проблема, старае се бързо да намали последиците му. Клиентите са получили обещание за безплатна защита на личните данни. Те са посъветвани да проверят кредитните и дебитните си сметки за евентуално неразрешено теглене на средства.