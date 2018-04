Лавров: Лондон има изгода от отравянето на Скрипал

D4D5 02 Април 2018 23:50 Историята май ще се окаже долнопробен криминал. Криминал заради който почти започна третата световна война.



Войните не започват наистина заради такива дреболии. Дреболиите са само претекст. Ако е решено, че ще има война, никакви доказателства няма да я предотвратят.



"Never let a good crisis go to waste" Войните не започват наистина заради такива дреболии. Дреболиите са само претекст. Ако е решено, че ще има война, никакви доказателства няма да я предотвратят."Never let a good crisis go to waste"