СТАТИСТИКА

Първа шестица
|"Левски"
|1:2
|"Берое"
Втора осмица
Група В
|"Локо" (Пд)
|2:2
|"Дунав"
|"Септември"
|снощи
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|22
|3
|2
|68:13
|69
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|20
|6
|1
|63:15
|66
|3. "ЛЕВСКИ"
|14
|8
|5
|38:16
|50
|4. "БЕРОЕ"
|13
|9
|5
|35:25
|48
|5. "БОТЕВ"
|11
|9
|7
|45:33
|42
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|5
|12
|24:39
|35
Група А
|1. "СЛАВИЯ"
|8
|9
|10
|34:37
|33
|2. "ЧЕРНО МОРЕ"
|8
|6
|13
|26:33
|30
|3. "ПИРИН"
|6
|8
|13
|21:30
|26
|4. "ВИТОША"
|0
|9
|18
|12:51
|9
Група В
|1. "ЛОКОМОТИВ"
|8
|8
|11
|24:39
|32
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|9
|4
|13
|25:42
|31
|3. "ДУНАВ"
|5
|7
|15
|19:40
|22
|4. "ЕТЪР"
|4
|9
|13
|24:45
|21
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
14 гола - Педро Еуженио ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - Първа шестица - 6 април (петък), 14.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт").
Втора осмица - Група А - 5 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").
Група В - 9 април (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").
ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ
|"Локо" (ГО)
|2:2
|"Лудогорец II"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦАРСКО СЕЛО"
|15
|5
|2
|41:17
|50
|2. "БОТЕВ" (ВР)
|13
|6
|3
|29:17
|45
|3. "ЛОКО" (СФ)
|12
|5
|5
|34:22
|41
|4. "МОНТАНА"
|11
|4
|7
|36:15
|37
|5. "НЕСЕБЪР"
|11
|3
|8
|37:33
|36
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|9
|7
|6
|28:24
|34
|7. "ЛОКО" (ГО)
|8
|6
|8
|34:32
|30
|8. "ПОМОРИЕ"
|7
|8
|7
|24:23
|29
|9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|7
|7
|7
|25:28
|28
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|7
|7
|7
|29:30
|28
|11. "МАРИЦА"
|8
|4
|10
|28:34
|28
|12. "СТРУМСКА СЛАВА"
|8
|3
|11
|23:31
|27
|13. "ЛИТЕКС"
|6
|6
|9
|17:21
|24
|14. "ОБОРИЩЕ"
|6
|5
|10
|16:18
|23
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|5
|13
|15:33
|14
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|19
|8:46
|4
Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II", както и двубоите от XIX кръг "Оборище" - "Нефтохимик" и "Созопол" - "Литекс" са отложени за 10 април.
В следващия кръг - 4 април (сряда), 18.30 ч.: "Монтана" - "Поморие" (по "Диема спорт"); 5 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Черноморец" (Блч), "Марица" - "Несебър"; 6 април (петък), 17 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Струмска слава" (в Българово), "Оборище" - "Литекс", "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (ГО), "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 7 април (събота), 15 ч.: "Лудогорец II" - "Царско село".