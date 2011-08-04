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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXVII КРЪГ

Първа шестица

"Левски"1:2"Берое"
(Буш 75; Еуженио 3, Хаджиев 49)

Втора осмица

Група В
"Локо" (Пд)2:2"Дунав"
(Марчев 35-д, Банович 74; Иса 72, Д. Димов 90)

"Септември"снощи"Етър"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"223268:1369
2. "ЦСКА-СОФИЯ"206163:1566
3. "ЛЕВСКИ"148538:1650
4. "БЕРОЕ"139535:2548
5. "БОТЕВ"119745:3342
6. "ВЕРЕЯ"1051224:3935
----
Група А
1. "СЛАВИЯ"891034:3733
2. "ЧЕРНО МОРЕ"861326:3330
3. "ПИРИН"681321:3026
4. "ВИТОША"091812:519
---
Група В
1. "ЛОКОМОТИВ"881124:3932
2. "СЕПТЕМВРИ"941325:4231
3. "ДУНАВ"571519:4022
4. "ЕТЪР"491324:4521

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
14 гола - Педро Еуженио ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Сержиу Буш ("Левски"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Веселин Марчев ("Локомотив"), Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Исмаил Иса (2 за "Верея", 1 за "Дунав"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - Първа шестица - 6 април (петък), 14.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт").
Втора осмица - Група А - 5 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").
Група В - 9 април (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").

ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ

"Локо" (ГО)2:2"Лудогорец II"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"155241:1750
2. "БОТЕВ" (ВР)136329:1745
3. "ЛОКО" (СФ)125534:2241
4. "МОНТАНА"114736:1537
5. "НЕСЕБЪР"113837:3336
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)97628:2434
7. "ЛОКО" (ГО)86834:3230
8. "ПОМОРИЕ"78724:2329
9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"77725:2828
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"77729:3028
11. "МАРИЦА"841028:3428
12. "СТРУМСКА СЛАВА"831123:3127
13. "ЛИТЕКС"66917:2124
14. "ОБОРИЩЕ"651016:1823
15. "СОЗОПОЛ"351315:3314
16. "НЕФТОХИМИК"11198:464

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II", както и двубоите от XIX кръг "Оборище" - "Нефтохимик" и "Созопол" - "Литекс" са отложени за 10 април.

В следващия кръг - 4 април (сряда), 18.30 ч.: "Монтана" - "Поморие" (по "Диема спорт"); 5 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Черноморец" (Блч), "Марица" - "Несебър"; 6 април (петък), 17 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Струмска слава" (в Българово), "Оборище" - "Литекс", "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (ГО), "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 7 април (събота), 15 ч.: "Лудогорец II" - "Царско село".

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