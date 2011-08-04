ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №26 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 4, 14, 16, 30, 45, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 6347.70 лв., 4 - 467 по 81.60 лв., 3 - 8464 по 6.30 лв. ДЖАКПОТ: 2 900 335.43 лв.







"6 от 42"



Числа: 7, 9, 15, 22, 29, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 3 по 3548.10 лв., 4 - 404 по 26.40 лв., 3 - 5883 по 2.60 лв. ДЖАКПОТ: 483 609.98 лв.







"5 от 35"



I теглене: 2, 10, 13, 15, 29. Печалби: 5 - 5 по 5927.10 лв., 4 - 249 по 104.10 лв., 3 - 8470 по 4.40 лв.; II теглене: 3, 10, 22, 25, 30. Печалби: 5 - 2 по 14 817.70 лв., 4 - 329 по 78.80 лв., 3 - 9554 по 3.90 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 5, 7. Цифра: 0, 0, 3. Печалби: 3 - 6 по 4644.40 лв., 2 - 1839 по 15.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 3, 5, 30, 37, 45. Зодия: 11. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 13 по 100.00 лв., 3 - 203 по 10.00 лв., 2+1 - 253 по 5.00 лв., 1+1 - 1220 по 1.50 лв., 2 - 3140 по 0.80 лв., 0+1 - 1982 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 53; Месец: 12; Дата: 18; Ден: 6. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 3 по 181.00 лв., група 3 - 1 по 434.40 лв., група 4 - 3 по 90.50 лв., група 5 - 13 по 20.90 лв., група 6 - 6 по 36.20 лв., група 7 - 18 по 15.10 лв., група 8 - 40 по 5.40 лв., група 9 - 35 по 9.30 лв., група 10 - 89 по 4.30 лв., група 11 - 238 по 1.80 лв., група 12 - 229 по 2.40 лв., група 13 - 572 по 2.00 лв., група 14 - 1303 по 1.40 лв., група 15 - 2710 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 15 744.34 лв.







ТОТО 1







"13 срещи"



Знаци: 2, 1, 1, 2, Х, 2, 2, 2, Х, 1, Х, 1, Х. Печалби: 13 - няма, 12 - 8 по 103.90 лв., 11 - 98 по 10.60 лв., 10 - 745 по 2.00 лв. ДЖАКПОТ: 2598.92 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: Х, Х, Х, Х, 2, Х, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 249.45 лв.







"10 от 10"



Знаци: Х, Х, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 1932.95 лв.



463