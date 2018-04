Цацаров довършва началото на прехода и си тръгва

wowbagger 02 Април 2018 09:03 Статията звучи като опит за оптимистично самозалъгване.

Докато копаем надолу, поддържаме духа с мисли, че е възможно да открием злато или петрол.



Всяка нова евроинституция е по-неефективна от предходната - на какво се надяваме?

Все по-очевидно е, че само увеличаваме силата на казионната службогонска посредственост. Няма място за оптимизъм.

Централизацията трябва да се намалява, а мандатите - да се скъсяват. Другият път е към Путин.



Ето Джордж Оруел:

"In the long run, a hierarchical society was only possible on a basis of poverty and ignorance."