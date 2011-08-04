СТАТИСТИКА



Първа шестица

"Лудогорец" 5:0 "Верея" (Кешерю 41, 72, Лукоки 42, Швиерчок 84, 90)



"ЦСКА-София" 4:1 "Ботев" (Пл. Димов 39-авт, Лое 45, Т. Родригеш 52, Бланко 90; Ст. Петков 84)



"Левски" снощи "Берое"

Втора осмица

Група А

"Славия" 0:0 Витоша"

"Черно море 2:1 "Пирин" (М. Минчев 6, Г. Илиев 45; Пр. Йорданов 10)



Група В

"Локо" (Пд) снощи "Дунав" "Септември" днес "Етър" (20 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 22 3 2 68:13 69 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 20 6 1 63:15 66 3. "ЛЕВСКИ" 14 8 4 37:14 50 4. "БЕРОЕ" 12 9 5 33:24 45 5. "БОТЕВ" 11 9 7 45:33 42 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 12 24:39 35 ----

Група А

1. "СЛАВИЯ" 8 9 10 34:37 33 2. "ЧЕРНО МОРЕ" 8 6 13 26:33 30 3. "ПИРИН" 6 8 13 21:30 26 4. "ВИТОША" 0 9 18 12:51 9 ---

Група В

1. "СЕПТЕМВРИ" 9 4 13 25:42 31 2. "ЛОКОМОТИВ" 8 7 11 22:37 31 3. "ДУНАВ" 5 6 15 17:38 21 4. "ЕТЪР" 4 9 13 24:45 21

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Педро Еуженио ("Берое");

11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");

6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");

4 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - Първа шестица - 6 април (петък), 14.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт").

Втора осмица - Група А - 5 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").

Група В - 9 април (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").



ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ



"Струмска слава" 1:0 "Созопол"

"Царско село" 2:0 "Ботев" (Глб)

"Литекс" 0:0 "Ботев" (Вр)

"Поморие" 1:0 "Оборище"

"Несебър" 1:1 "Монтана"

"Черноморец" 1:0 "Марица"

"Нефтохимик" 0:1 "Локо" (Сф)

"Локо" (ГО) снощи "Лудогорец II"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 15 5 2 41:17 50 2. "БОТЕВ" (ВР) 13 6 3 29:17 45 3. "ЛОКО" (СФ) 12 5 5 34:22 41 4. "МОНТАНА" 11 4 7 36:15 37 5. "НЕСЕБЪР" 11 3 8 37:33 36 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 7 6 28:24 34 7. "ПОМОРИЕ" 7 8 7 24:23 29 8. "ЛОКО" (ГО) 8 5 8 32:30 29 9. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 7 7 7 25:28 28 10. "МАРИЦА" 8 4 10 28:34 28 11. "СТРУМСКА СЛАВА" 8 3 11 23:31 27 12. "ЛУДОГОРЕЦ II" 7 6 7 27:28 27 13. "ЛИТЕКС" 6 6 9 17:21 24 14. "ОБОРИЩЕ" 6 5 10 16:18 23 15. "СОЗОПОЛ" 3 5 13 15:33 14 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 19 8:46 4

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II", както и двубоите от XIX кръг "Оборище" - "Нефтохимик" и "Созопол" - "Литекс" са отложени за 10 април.



В следващия кръг - 4 април (сряда), 18.30 ч.: "Монтана" - "Поморие" (по "Диема спорт"); 5 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Черноморец" (Блч), "Марица" - "Несебър"; 6 април (петък), 17 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Струмска слава" (в Българово), "Оборище" - "Литекс", "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (ГО), "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 7 април (събота), 15 ч.: "Лудогорец II" - "Царско село".



ПЪРВА ЛИГА, XXVII КРЪГПърва шестица(Кешерю 41, 72, Лукоки 42, Швиерчок 84, 90)(Пл. Димов 39-авт, Лое 45, Т. Родригеш 52, Бланко 90; Ст. Петков 84)Втора осмицаГрупа А(М. Минчев 6, Г. Илиев 45; Пр. Йорданов 10)Група В(20 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ----Група А---Група ВГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");13 гола - Педро Еуженио ("Берое");11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");9 гола - Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Стивън Петков ("Ботев"), Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");6 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");4 гола - Георги Илиев ("Черно море"), Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Якуб Швиерчок ("Лудогорец"), Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Хеан Карлос Бланко, Раул Лое, Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - Първа шестица - 6 април (петък), 14.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Левски" (по "Диема спорт"); от 17 ч.: "Лудогорец" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Верея" - "Берое" (по "Диема спорт").Втора осмица - Група А - 5 април (четвъртък), 17.15 ч.: "Витоша" (Бистрица) - "Пирин" (по "Диема спорт"); от 19.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").Група В - 9 април (понеделник), 17.30 ч.: "Етър" - "Дунав" (по "Нова спорт"); от 20 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт").ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГКЛАСИРАНЕЗаб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II", както и двубоите от XIX кръг "Оборище" - "Нефтохимик" и "Созопол" - "Литекс" са отложени за 10 април.В следващия кръг - 4 април (сряда), 18.30 ч.: "Монтана" - "Поморие" (по "Диема спорт"); 5 април (четвъртък), 17 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Черноморец" (Блч), "Марица" - "Несебър"; 6 април (петък), 17 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Струмска слава" (в Българово), "Оборище" - "Литекс", "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (ГО), "Ботев" (Глб) - "Созопол"; 7 април (събота), 15 ч.: "Лудогорец II" - "Царско село". 603