"Шоуто на АББА" идва и в Античния театър снимка: БГНЕС "Шоуто на АББА" търси даже и визуална прилика с именитите оригинали.



Създадено в чест на легендарната поп група, която тази година чества 45 години от създаването си, "Шоуто на AББA" идва за първи път в България. Песните във впечатляващия спектакъл, който се радва на внушителен успех повече от 15 години на световната сцена, се изпълняват от шведската група Waterloo и Националния симфоничен оркестър на Лондон, дирижиран от Матю Фрийман. В шоуто участва и саксофонистът на АББA Улф Андерсон, който заедно с Бени Андершон е композитор на вечния хит I Do, I Do, I Do, I Do. Легендарните хитове на Бьорн, Бени, Агнета и Анифрид Money Money Money, Dancing Queen, Mamma Mia, SOS и др. ще прозвучат на фона на впечатляващи визуални ефекти.



Билетите за концерта в Античния театър са на цени от 50 до 80 лева в мрежата на "Ивентим" и Билетна каса-Пловдив. За НДК струват между 40 и 80 в различните сектори на залата, 100 в оркестрината. Поради големия интерес към "Шоуто на ABBA", което ще се състои на 29 септември в зала 1 на НДК, организаторите на концерта насрочиха и втора дата у нас - 27 септември в Античния театър в Пловдив. Любителите на шведската четворка ще могат да се докоснат до магията на хитовете им - макар и в кавърверсия - в двучасово шоу под открито небе.Създадено в чест на легендарната поп група, която тази година чества 45 години от създаването си, "Шоуто на AББA" идва за първи път в България. Песните във впечатляващия спектакъл, който се радва на внушителен успех повече от 15 години на световната сцена, се изпълняват от шведската група Waterloo и Националния симфоничен оркестър на Лондон, дирижиран от Матю Фрийман. В шоуто участва и саксофонистът на АББA Улф Андерсон, който заедно с Бени Андершон е композитор на вечния хит I Do, I Do, I Do, I Do. Легендарните хитове на Бьорн, Бени, Агнета и Анифрид Money Money Money, Dancing Queen, Mamma Mia, SOS и др. ще прозвучат на фона на впечатляващи визуални ефекти.Билетите за концерта в Античния театър са на цени от 50 до 80 лева в мрежата на "Ивентим" и Билетна каса-Пловдив. За НДК струват между 40 и 80 в различните сектори на залата, 100 в оркестрината. 218