си хвана нов приятел. Изглежда, че супермоделът е открила любовта с млада музикална звезда, пишат светски издания. Тя бе омъжена за певеца Сийл, с когото имат три деца, след това имаше връзка с търговеца на картини Вито Шнабел, а сега е открила нова любов. Щастливият избраник е Том Колиц, китарист и пианист на групата "Токио Хотел". Винаги красива и елегантна както в началото на кариерата си, 44-годишната Хайди Клум се радва на вниманието на 28-годишен приятел. Доста голяма възрастова разлика, но тя не им пречи да изживеят страстно любовта си, коментират лайфстайл журнали.







Първата статуя на британския музикант Дейвид Бауи







