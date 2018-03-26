AVALON_JN 26 Март 2018 15:02 НЕ НА ОВЧЕДУШИЕТО (пардон, не на МЕКЕРЕ_en_тилното, евро_атлантическо единодушие)!...



=ЕДНО ОТ ОСНОВАНИЯТА:



«Новичок» — это не вещество, конечно. Это очень сложная система,— рассказал профессор химии, доктор наук Леонид Ринк,— один из тех, кто работал над созданием этой системы в советские годы...».



(Цитат из «Дело Скрипаля: Британия фактически разоблачает саму себя»; 25 марта 2018; 22:45; https://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2999278):



«... Книга человека, называющего себя одним из создателей системы химического оружия «Новичок», Вила Мирзоянова — бывшего советского ученого, который был осужден, а позже перебрался в Америку, — называется «Государственные тайны. Хроника российской программы химического оружия», … с десятки и сотни страниц химических формул, среди которых — подробная информация об агенте А-234» и подробной инструкцией , может купить любой желающий. Со скидкой в 28 долларов... .



«... Можно ли это вещество синтезировать не в России? - Можно, — заявляет Мирзоянов. — На это надо тратить много средств, это не так просто...».



«… Любопытно, что средства британским химикам выделили, причем одновременно с тем, как поднялась шумиха вокруг Скрипаля. … Мы инвестируем 48 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия", — заявил Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании.



Через пять дней после этого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, словно оговариваясь в интервью Deutsche Welle, … признает, что у Великобритании есть вещество для системы «Новичок».



*** «Действия британской стороны свидетельствуют о том, что там знали, чем будут травить Скрипаля, … Очень оперативно были проведены мероприятия, чтобы люди выжили. Это говорит о том, что до того как помощь оказывалась, у токсикологов и врачей уже была информация о том, что это фосфорорганическое соединение, скорее всего, они оказывали помощь и конкретные мероприятия по работе этим веществом. Похоже, что давался антидот, потому что ты быстро не выведешь человека из такого отравления без него… утверждает эксперт по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев, кандидат химических наук…».

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PS (пак там): «... В физическом смысле это что? - Это две жидкости. Они должны смешаться и произвести достаточно емкую и полную реакцию. А опасность действительно колоссальная. Одного литра хватит, чтобы отравить целый город…».

