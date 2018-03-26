МВнР на Германия подкрепи предложението
на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за отмяна на принципа на единодушие по време на гласуванията в ЕС по външнополитически въпроси. "Принципът на единодушие позволява лесно да бъдат постигнати целите на тези, които искат отвън да внесат разкол в ЕС", заяви държавният министър в германското ведомство Михаел Рот в интервю за сп. "Шпигел". В подкрепа на това решение се обяви и експертът по външнополитическите въпроси от консерваторите в Бундестага Юрген Хард. "Възможността да се вземат решения само с мнозинство би била целесъобразно допълнение към арсенала на европейската външна политика. Това ще повиши способността на Евросъюза да действа", посочи той в интервю за изданието.
Русия отхвърли US твърдения, че въоръжава
талибаните в Афганистан. В интервю пред Би Би Си генерал Джон Никълсън каза, че Русия работи за подкопаване на американските усилия в Афганистан въпреки общите интереси в борбата с тероризма и наркотрафика. Според него има индикации, че Москва оказва на талибаните финансова подкрепа и дори им доставя оръжие. В специална декларация руското посолство в Кабул нарече думите на генерала "необосновани слухове" и призова високопоставени лица "да не говорят глупости". Същото преди това заявиха и руски официални лица.
Гръцкият премиер призова Турция
да зачита международното право и незабавно да преустанови незаконните си действия в Егейско море, пише в. "Катимерини". "Гърция има способността да запази суверенните си права и териториалната си цялост", увери Алексис Ципрас. Говорейки по въпроса за двамата гръцки войници, задържани в Турция след случайно пресичане на границата по-рано този месец, премиерът подчерта, че правителството в Атина полага всички възможни усилия, за да се увери, че те ще се завърнат в родината си възможно най-скоро.
НЕ НА ОВЧЕДУШИЕТО (пардон, не на МЕКЕРЕ_en_тилното, евро_атлантическо единодушие)!...
=ЕДНО ОТ ОСНОВАНИЯТА:
«Новичок» — это не вещество, конечно. Это очень сложная система,— рассказал профессор химии, доктор наук Леонид Ринк,— один из тех, кто работал над созданием этой системы в советские годы...».
(Цитат из «Дело Скрипаля: Британия фактически разоблачает саму себя»; 25 марта 2018; 22:45; https://www.vesti.ru/m/doc.html?id=2999278):
«... Книга человека, называющего себя одним из создателей системы химического оружия «Новичок», Вила Мирзоянова — бывшего советского ученого, который был осужден, а позже перебрался в Америку, — называется «Государственные тайны. Хроника российской программы химического оружия», … с десятки и сотни страниц химических формул, среди которых — подробная информация об агенте А-234» и подробной инструкцией , может купить любой желающий. Со скидкой в 28 долларов... .
«... Можно ли это вещество синтезировать не в России? - Можно, — заявляет Мирзоянов. — На это надо тратить много средств, это не так просто...».
«… Любопытно, что средства британским химикам выделили, причем одновременно с тем, как поднялась шумиха вокруг Скрипаля. … Мы инвестируем 48 миллионов фунтов в новый центр защиты от химического оружия", — заявил Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании.
Через пять дней после этого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, словно оговариваясь в интервью Deutsche Welle, … признает, что у Великобритании есть вещество для системы «Новичок».
*** «Действия британской стороны свидетельствуют о том, что там знали, чем будут травить Скрипаля, … Очень оперативно были проведены мероприятия, чтобы люди выжили. Это говорит о том, что до того как помощь оказывалась, у токсикологов и врачей уже была информация о том, что это фосфорорганическое соединение, скорее всего, они оказывали помощь и конкретные мероприятия по работе этим веществом. Похоже, что давался антидот, потому что ты быстро не выведешь человека из такого отравления без него… утверждает эксперт по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев, кандидат химических наук…».
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PS (пак там): «... В физическом смысле это что? - Это две жидкости. Они должны смешаться и произвести достаточно емкую и полную реакцию. А опасность действительно колоссальная. Одного литра хватит, чтобы отравить целый город…».