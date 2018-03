Като си толкова умен, защо си беден? Икономистите вече знаят отговора

MichaelL 26 Март 2018 07:26 Има една елелементарна теротетична постановка която обяснява много.

Накратко:

Имаме петчленен пиратски екипаж. Начело е капитан, който държи и разпределя плячка от 100 златни гулдена. Понеже на кораба има демокрация, екипажът има право да гласува разпределение различно от капитанското с 50% от гласовете, при което капитанът бива обесен на мачтата и следващия по старшинство става капитан. Процесът може да се повтори докато остане един участник. Освен това приемаме че пиратите си нямат никакво доверие и са убедени, че всеки иска да прецака останалите.

Въпросът е как трябва да разпредели капитанът парите за да си запази главата (т.е. устойчиво решение на задачата в което всички учстници са доволни).

Парадоксалният отговор е че при липса на доверие между участниците устойчивото решение е 98 гулдена за капитана и само 2 за останалите участници. Мързи ме да описвам доказателството, но е така.





Pirate game



Pirates puzzle



Тази е интересна математическа задача, но тя няма за цел да описва реалността. Хората са по-сложни в мотивацията си, както и не са толкова злонамерени един към друг. Най-малкото те ще имат нужда от другарите си в бъдеще. Не всички тези фактори в действителността ще бъдат непременно валидни, както и може да има други, които да повлияят за по-справедливо разпределение.



Pirates base their decisions on four factors. First of all, each pirate wants to survive. Second, given survival, each pirate wants to maximize the number of gold coins each receives. Third, each pirate would prefer to throw another overboard, if all other results would otherwise be equal.[2] And finally, the pirates do not trust each other, and will neither make nor honor any promises between pirates apart from a proposed distribution plan that gives a whole number of gold coins to each pirate.



Излиза, че мнозинството е съгласно на малко или даже нищо, ако може да загуби малкото постигнато до този момент.



Така е, страхът от загуба е по-голям фактор от радостта от печалба. Това много се използва от търговците.



Loss aversion







Pirate gamePirates puzzleТази е интересна математическа задача, но тя няма за цел да описва реалността. Хората са по-сложни в мотивацията си, както и не са толкова злонамерени един към друг. Най-малкото те ще имат нужда от другарите си в бъдеще. Не всички тези фактори в действителността ще бъдат непременно валидни, както и може да има други, които да повлияят за по-справедливо разпределение.Pirates base their decisions on four factors. First of all, each pirate wants to survive. Second, given survival, each pirate wants to maximize the number of gold coins each receives. Third, each pirate would prefer to throw another overboard, if all other results would otherwise be equal.[2] And finally, the pirates do not trust each other, and will neither make nor honor any promises between pirates apart from a proposed distribution plan that gives a whole number of gold coins to each pirate.Така е, страхът от загуба е по-голям фактор от радостта от печалба. Това много се използва от търговците.Loss aversion