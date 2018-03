Шотландците "Тексас" идват за концерт Красивата Шарлийн Спитъри ще изпее хитовете Summer Son и Black Eyed Boy "Тексас" начело с вокалистката Шарлийн Спитъри.



зала 1 на НДК







Групата "Тексас", прочула се през 90-те с хитове като Say What You Want, Summer Son и Black Eyed Boy, ще изнесе първия си концерт в София. Шоуто се организира от Loud Concerts и е част от европейската обиколка на бандата в подкрепа на издадения през миналата година албум Jump on Board.



Макар до носи "американско" име, формацията е създадена през 1986 г. в Глазгоу от баскитариста Джони Макълоун и чаровната певица Шарлийн Спитъри. Те заимстват името от любим свой филм - "Париж, щата Тексас" на Вим Вендерс. Макар че още първият им сингъл I Don't Want a Lover става хит, през първото си десетилетие те бележат променливи успехи. Окончателно изригват през 1997 г. с албума White on Blonde. Заел първо място в класациите на Великобритания и много други европейски страни, от него излизат емблематичните сингли Say What You Want, Halo, Black Eyed Boy и Put Your Arms Around Me. Не по-малък успех жъне продукцията на "Тексас" от 1999 г. The Hush, от която пък са хитовете Summer Son и In Our Lifetime. След още два силни албума в бандата настъпват разногласия и през 2006 г. всеки поема по свой път. Шарлийн Спитъри издава два солоалбума, но за щастие на многобройните им фенове след няколко години раздяла "Тексас" се възраждат и действат и до днес. Продали са 40 милиона копия от общо деветте си албума.



Групата е известна с въздействащите си изпълнения на живо, а билети за концерта на 21 юни се продават в мрежата на "Ивентим" на цени от 65 до 120 лева. Вече всеки фен може да използва и опцията на Eventim Print at Home, която дава възможност да се отпечатва закупеният електронен билет вкъщи.



