Чарлийз Терон сред гринговци снимка: Лента Дейвид Ойелоуо и Чарлийз Терон в "Гринго"



"Гринго" се опитва да съчетае черна комедия, екшън, драматична интрига, расистки майтапи и горещи сцени, но се проваля във всички тези свои компоненти. Ето един откъс от рецензия (на канадския Globe and Mail), който го дефинира безмилостно: "Гринго" е вдъхновяващ филм. Но не заради историята и героите, не. "Гринго" е забележително вдъхновение за кандидат-сценаристите по цял свят, защото им напомня, че колкото и тъп сценарий да си написал, винаги има шанс той да бъде заснет. Щом някой някъде е убедил някого да превърне сценария на "Гринго" в истински филм с истински актьори, значи всичко е възможно."



Героят Харълд Шоинка (Ойелоуо от "Селма", "Линкълн", "Възходът на планетата на маймуните") е нигерийски имигрант с наивната надежда, че ще изживее щастливо живота си в САЩ. Еджъртън и Терон на свой ред са неговите шефове в малка фармацевтична компания, която вижда бъдещето на медицинската марихуана и своя бизнес удар в хапчето канабакс. То се произвежда в Мексико, където Харълд е изпратен на инспекция. Нещата обаче се объркват, а Шоинка се оказва между чука и наковалнята - от една страна го притиска наркомафията, от друга - коварните му началници.



"Гринго" е толкова несполучил филм, че дори не е зрелищен провал - той е просто досаден. Единствена Терон излъчва известен хъс и желание да спаси положението, добавяйки неопровержимия си сексапил към слабия сценарий и лутащите се актьори. Но не става.







