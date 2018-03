АРТ ЛУПА снимка: "Билборд" "Ен Синк"



от която започна кариерата на Джъстин Тимбърлейк, ще получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Момчешката формация в състав Тимбърлейк, Ланс Бас, Крис Къркпатрик, Джоуи Фатън и Джей Си Шазе е основана в Орландо, щата Флорида, през 1995 г. Групата достига върха на славата си около 2000 г., албумите й в САЩ достигнаха тираж от 30 милиона копия. "Ен Синк" беше номинирана за "Грами" 8 пъти, включително за запис на годината и най-добър поп албум през 2001 г. След разпадането на групата през 2002 г. Тимбърлейк направи успешна соло кариера, издавайки пет албума и печелейки "Грами" 10 пъти. През февруари той записва диска Man of the Woods и се готви за световно турне. Той и другите членове на поп квартета не са обявили планове да се съберат отново.







Мирей Матийо



ще издаде нов албум с композиции на седем езика тази есен. Дискът, записан със симфоничен оркестър, включва класически произведения на композитори от цял свят - Чайковски, Моцарт и Хендел. Кралицата на френската естрада ще посвети новия албум на паметта на майка си, която е обичала руската култура. 71-годишната Мирей Матийо започва кариерата си през 1965 г. и е продала над 100 милиона плочи по целия свят. В нейния репертоар влизат над 1000 песни на различни езици. Пяла е дуети с Шарл Азнавур, Клод Франсоа, Джони Холидей, Пол Анка, Силви Вартан и Хулио Иглесиас.







