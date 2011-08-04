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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXVI КРЪГ

"Славия"3:1"Пирин"
(Гал. Иванов 57, 88, Ив. Димитров 79; Благов 89)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"213263:1366
2. "ЦСКА-СОФИЯ"196159:1463
3. "ЛЕВСКИ"148437:1450
4. "БЕРОЕ"129533:2445
5. "БОТЕВ"119644:2942
6. "ВЕРЕЯ"1051124:3435
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7. "СЛАВИЯ"881034:3732
8. "СЕПТЕМВРИ"941325:4231
9. "ЛОКОМОТИВ"871122:3731
10. "ЧЕРНО МОРЕ"761324:3227
11. "ПИРИН"681220:2826
12. "ДУНАВ"561517:3821
13. "ЕТЪР"491324:4521
14. "ВИТОША"081812:518

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
16 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Джоди Лукоки и Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").


ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ

"Созопол"0:1"Царско село"

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"145239:1747
2. "БОТЕВ" (ВР)135329:1744
3. "ЛОКО" (СФ)115533:2238
4. "МОНТАНА"113735:1436
5. "НЕСЕБЪР"112836:3235
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)97528:2234
7. "ЛОКО" (ГО)85832:3029
8. "МАРИЦА"84928:3328
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"76727:2827
10. "ПОМОРИЕ"68723:2326
11. "ЧЕРНОМОРЕЦ"67724:2825
12. "СТРУМСКА СЛАВА"731122:3124
13. "ЛИТЕКС"65917:2123
14. "ОБОРИЩЕ"65916:1723
15. "СОЗОПОЛ"351215:3214
16. "НЕФТОХИМИК"11188:454

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.

В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово).

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