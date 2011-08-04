СТАТИСТИКА



"Славия" 3:1 "Пирин" (Гал. Иванов 57, 88, Ив. Димитров 79; Благов 89)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 21 3 2 63:13 66 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 19 6 1 59:14 63 3. "ЛЕВСКИ" 14 8 4 37:14 50 4. "БЕРОЕ" 12 9 5 33:24 45 5. "БОТЕВ" 11 9 6 44:29 42 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 11 24:34 35 ----

7. "СЛАВИЯ" 8 8 10 34:37 32 8. "СЕПТЕМВРИ" 9 4 13 25:42 31 9. "ЛОКОМОТИВ" 8 7 11 22:37 31 10. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 13 24:32 27 11. "ПИРИН" 6 8 12 20:28 26 12. "ДУНАВ" 5 6 15 17:38 21 13. "ЕТЪР" 4 9 13 24:45 21 14. "ВИТОША" 0 8 18 12:51 8

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

16 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Педро Еуженио ("Берое");

11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");

9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");

6 гола - Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Джоди Лукоки и Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");

4 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").





ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ



"Созопол" 0:1 "Царско село"

КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦАРСКО СЕЛО" 14 5 2 39:17 47 2. "БОТЕВ" (ВР) 13 5 3 29:17 44 3. "ЛОКО" (СФ) 11 5 5 33:22 38 4. "МОНТАНА" 11 3 7 35:14 36 5. "НЕСЕБЪР" 11 2 8 36:32 35 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 7 5 28:22 34 7. "ЛОКО" (ГО) 8 5 8 32:30 29 8. "МАРИЦА" 8 4 9 28:33 28 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 7 6 7 27:28 27 10. "ПОМОРИЕ" 6 8 7 23:23 26 11. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 7 7 24:28 25 12. "СТРУМСКА СЛАВА" 7 3 11 22:31 24 13. "ЛИТЕКС" 6 5 9 17:21 23 14. "ОБОРИЩЕ" 6 5 9 16:17 23 15. "СОЗОПОЛ" 3 5 12 15:32 14 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 18 8:45 4

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.



В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово).



ПЪРВА ЛИГА, XXVI КРЪГ(Гал. Иванов 57, 88, Ив. Димитров 79; Благов 89)КЛАСИРАНЕ----ГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");16 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");13 гола - Педро Еуженио ("Берое");11 гола - Върджил Мисиджан ("Лудогорец");9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Ивайло Димитров ("Славия"), Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");6 гола - Галин Иванов и Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Джоди Лукоки и Абел Анисе ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");4 гола - Вандерсон ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Димитър Благов ("Пирин"), Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов и Аймен Суда ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГКЛАСИРАНЕЗаб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово). 162