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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXVI КРЪГ

"Септември" (Сф)2:0"Верея"
(Будинов 48, Тошев 70)

"Берое"0:0"Витоша"

"Ботев" (Пд)3:0"Дунав"
(Пауло 67, 78, Неделев 74)

"ЦСКА-София"1:0"Левски"
(Каранга 85)

"Черно море"0:1"Локомотив" (Пд)
(Буна 29)

"Етър"снощи"Лудогорец"

"Славия"днес"Пирин" (Бл)
(17.30 ч., по "Нова спорт")

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦСКА-СОФИЯ"196159:1463
2. "ЛУДОГОРЕЦ"203257:1363
3. "ЛЕВСКИ"148437:1450
4. "БЕРОЕ"129533:2445
5. "БОТЕВ"119644:2942
6. "ВЕРЕЯ"1051124:3435
7. "СЕПТЕМВРИ"941325:4231
8. "ЛОКОМОТИВ"871122:3731
9. "СЛАВИЯ"781031:3629
10. "ЧЕРНО МОРЕ"761324:3227
11. "ПИРИН"681119:2526
12. "ДУНАВ"561517:3821
13. "ЕТЪР"491224:3921
14. "ВИТОША"081812:518

ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ

"Лудогорец II"1:1"Литекс"
(Дост 66; Керчев 90-авт)

"Локомотив" (Сф)0:1"Струмска слава"
(Тасев 3)

"Монтана"4:0"Черноморец" (Блч)
(Илиев 20, Коконов 40, Балджийски 53-д, Тасев 83)

"Оборище"0:1"Несебър"
(Молдованов 30)

"Ботев" (Вр)1:0"Поморие"
(Атанасов 65)

"Ботев" (Глб)1:0"Локомотив" (ГО)
(Абушев 23)

"Марица"1:0"Нефтохимик"
(Гюзелов 37-д)

"Созопол"днес"Царско село"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "БОТЕВ" (ВР)135329:1744
2. "ЦАРСКО СЕЛО"135238:1744
3. "ЛОКО" (СФ)115533:2238
4. "МОНТАНА"113735:1436
5. "НЕСЕБЪР"112836:3235
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)97528:2234
7. "ЛОКО" (ГО)85832:3029
8. "МАРИЦА"84928:3328
9. "ЛУДОГОРЕЦ II"76727:2827
10. "ПОМОРИЕ"68723:2326
11. "ЧЕРНОМОРЕЦ"67724:2825
12. "СТРУМСКА СЛАВА"731122:3124
13. "ЛИТЕКС"65917:2123
14. "ОБОРИЩЕ"65916:1723
15. "СОЗОПОЛ"351115:3114
16. "НЕФТОХИМИК"11188:454

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.

В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово).
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