СТАТИСТИКА

|"Септември" (Сф)
|2:0
|"Верея"
|"Берое"
|0:0
|"Витоша"
|"Ботев" (Пд)
|3:0
|"Дунав"
|"ЦСКА-София"
|1:0
|"Левски"
|"Черно море"
|0:1
|"Локомотив" (Пд)
|"Етър"
|снощи
|"Лудогорец"
|"Славия"
|днес
|"Пирин" (Бл)
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЦСКА-СОФИЯ"
|19
|6
|1
|59:14
|63
|2. "ЛУДОГОРЕЦ"
|20
|3
|2
|57:13
|63
|3. "ЛЕВСКИ"
|14
|8
|4
|37:14
|50
|4. "БЕРОЕ"
|12
|9
|5
|33:24
|45
|5. "БОТЕВ"
|11
|9
|6
|44:29
|42
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|5
|11
|24:34
|35
|7. "СЕПТЕМВРИ"
|9
|4
|13
|25:42
|31
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|8
|7
|11
|22:37
|31
|9. "СЛАВИЯ"
|7
|8
|10
|31:36
|29
|10. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|6
|13
|24:32
|27
|11. "ПИРИН"
|6
|8
|11
|19:25
|26
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|15
|17:38
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|9
|12
|24:39
|21
|14. "ВИТОША"
|0
|8
|18
|12:51
|8
ГОЛМАЙСТОРИ
22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ
|"Лудогорец II"
|1:1
|"Литекс"
|"Локомотив" (Сф)
|0:1
|"Струмска слава"
|"Монтана"
|4:0
|"Черноморец" (Блч)
|"Оборище"
|0:1
|"Несебър"
|"Ботев" (Вр)
|1:0
|"Поморие"
|"Ботев" (Глб)
|1:0
|"Локомотив" (ГО)
|"Марица"
|1:0
|"Нефтохимик"
|"Созопол"
|днес
|"Царско село"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "БОТЕВ" (ВР)
|13
|5
|3
|29:17
|44
|2. "ЦАРСКО СЕЛО"
|13
|5
|2
|38:17
|44
|3. "ЛОКО" (СФ)
|11
|5
|5
|33:22
|38
|4. "МОНТАНА"
|11
|3
|7
|35:14
|36
|5. "НЕСЕБЪР"
|11
|2
|8
|36:32
|35
|6. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|9
|7
|5
|28:22
|34
|7. "ЛОКО" (ГО)
|8
|5
|8
|32:30
|29
|8. "МАРИЦА"
|8
|4
|9
|28:33
|28
|9. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|7
|6
|7
|27:28
|27
|10. "ПОМОРИЕ"
|6
|8
|7
|23:23
|26
|11. "ЧЕРНОМОРЕЦ"
|6
|7
|7
|24:28
|25
|12. "СТРУМСКА СЛАВА"
|7
|3
|11
|22:31
|24
|13. "ЛИТЕКС"
|6
|5
|9
|17:21
|23
|14. "ОБОРИЩЕ"
|6
|5
|9
|16:17
|23
|15. "СОЗОПОЛ"
|3
|5
|11
|15:31
|14
|16. "НЕФТОХИМИК"
|1
|1
|18
|8:45
|4
Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.
В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово).