СТАТИСТИКА



"Септември" (Сф) 2:0 "Верея" (Будинов 48, Тошев 70)



"Берое" 0:0 "Витоша"

"Ботев" (Пд) 3:0 "Дунав" (Пауло 67, 78, Неделев 74)



"ЦСКА-София" 1:0 "Левски" (Каранга 85)



"Черно море" 0:1 "Локомотив" (Пд) (Буна 29)



"Етър" снощи "Лудогорец"

"Славия" днес "Пирин" (Бл) (17.30 ч., по "Нова спорт")



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЦСКА-СОФИЯ" 19 6 1 59:14 63 2. "ЛУДОГОРЕЦ" 20 3 2 57:13 63 3. "ЛЕВСКИ" 14 8 4 37:14 50 4. "БЕРОЕ" 12 9 5 33:24 45 5. "БОТЕВ" 11 9 6 44:29 42 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 11 24:34 35 7. "СЕПТЕМВРИ" 9 4 13 25:42 31 8. "ЛОКОМОТИВ" 8 7 11 22:37 31 9. "СЛАВИЯ" 7 8 10 31:36 29 10. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 13 24:32 27 11. "ПИРИН" 6 8 11 19:25 26 12. "ДУНАВ" 5 6 15 17:38 21 13. "ЕТЪР" 4 9 12 24:39 21 14. "ВИТОША" 0 8 18 12:51 8

ГОЛМАЙСТОРИ

22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");

8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");

4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ



"Лудогорец II" 1:1 "Литекс" (Дост 66; Керчев 90-авт)



"Локомотив" (Сф) 0:1 "Струмска слава" (Тасев 3)



"Монтана" 4:0 "Черноморец" (Блч) (Илиев 20, Коконов 40, Балджийски 53-д, Тасев 83)



"Оборище" 0:1 "Несебър" (Молдованов 30)



"Ботев" (Вр) 1:0 "Поморие" (Атанасов 65)



"Ботев" (Глб) 1:0 "Локомотив" (ГО) (Абушев 23)



"Марица" 1:0 "Нефтохимик" (Гюзелов 37-д)



"Созопол" днес "Царско село" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "БОТЕВ" (ВР) 13 5 3 29:17 44 2. "ЦАРСКО СЕЛО" 13 5 2 38:17 44 3. "ЛОКО" (СФ) 11 5 5 33:22 38 4. "МОНТАНА" 11 3 7 35:14 36 5. "НЕСЕБЪР" 11 2 8 36:32 35 6. "БОТЕВ" (ГЛБ) 9 7 5 28:22 34 7. "ЛОКО" (ГО) 8 5 8 32:30 29 8. "МАРИЦА" 8 4 9 28:33 28 9. "ЛУДОГОРЕЦ II" 7 6 7 27:28 27 10. "ПОМОРИЕ" 6 8 7 23:23 26 11. "ЧЕРНОМОРЕЦ" 6 7 7 24:28 25 12. "СТРУМСКА СЛАВА" 7 3 11 22:31 24 13. "ЛИТЕКС" 6 5 9 17:21 23 14. "ОБОРИЩЕ" 6 5 9 16:17 23 15. "СОЗОПОЛ" 3 5 11 15:31 14 16. "НЕФТОХИМИК" 1 1 18 8:45 4

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.



В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово).

ПЪРВА ЛИГА, XXVI КРЪГ(Будинов 48, Тошев 70)(Пауло 67, 78, Неделев 74)(Каранга 85)(Буна 29)(17.30 ч., по "Нова спорт")КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ22 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");13 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана и Тодор Неделев ("Ботев"), Мартин Тошев ("Септември");8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев"), Мирослав Будинов (6 за "Дунав"; 1 за "Септември");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 4 за "Ботев");4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").ВТОРА ЛИГА, ХХI КРЪГ(Дост 66; Керчев 90-авт)(Тасев 3)(Илиев 20, Коконов 40, Балджийски 53-д, Тасев 83)(Молдованов 30)(Атанасов 65)(Абушев 23)(Гюзелов 37-д)(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕЗаб.: Двубоят от XVIII кръг "Черноморец" - "Лудогорец II" е отложен за 28 март.В следващия кръг - 31 март (събота): "Струмска слава" - "Созопол", "Царско село" - "Ботев" (Глб), "Локо" (ГО) - "Лудогорец II", "Литекс" - "Ботев" (Вр), "Поморие" - "Оборище", "Несебър" - "Монтана", "Черноморец" - "Марица", "Нефтохимик" - "Локо" (Сф) (в Българово). 521