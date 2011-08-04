СТАТИСТИКА



"Дунав" 0:1 "Славия" (Ив. Минчев 28)



КЛАСИРАНЕ

Отбор П Р З ГР Т 1. "ЛУДОГОРЕЦ" 20 3 2 57:13 63 2. "ЦСКА-СОФИЯ" 18 6 1 58:14 60 3. "ЛЕВСКИ" 14 8 3 37:13 50 4. "БЕРОЕ" 12 8 5 33:24 44 5. "БОТЕВ" 10 9 6 41:29 39 6. "ВЕРЕЯ" 10 5 10 24:32 35 7. "СЛАВИЯ" 7 8 10 31:36 29 8. "СЕПТЕМВРИ" 8 4 13 23:42 28 9. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 11 21:37 28 10. "ЧЕРНО МОРЕ" 7 6 12 24:31 27 11. "ПИРИН" 6 8 11 19:25 26 12. "ДУНАВ" 5 6 14 17:35 21 13. "ЕТЪР" 4 9 12 24:39 21 14. "ВИТОША" 0 7 18 12:51 7

ГОЛМАЙСТОРИ

21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");

14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Педро Еуженио ("Берое");

9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");

8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");

6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");

5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");

4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");

3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 2 за "Ботев");

2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").



В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (съдия Г. Давидов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); събота, 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (Ст. Тодоров) (по Диема спорт"); понеделник, 17.30 ч. "Славия" - "Пирин" (Бл) (Н. Йорданов, на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт").



Втора лига

XXI кръг - петък, 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Литекс" (Г. Димитров); събота, 15.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Струмска слава" (Ив. Занев), "Монтана" - "Черноморец" (Блч) (Д. Димов), "Оборище" - "Несебър" (П. Григоров), "Ботев" (Вр) - "Поморие" (М. Стоименов), "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (ГО) (Др. Драганов); неделя, 15.30 ч.: "Марица" - "Нефтохимик" (Д. Михайлов); понеделник, 15 ч.: "Созопол" - "Царско село" (Д. Буров) (по "Диема спорт").



ПЪРВА ЛИГА, XXV КРЪГ(Ив. Минчев 28)КЛАСИРАНЕГОЛМАЙСТОРИ21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");13 гола - Педро Еуженио ("Берое");9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски"), Тодор Неделев ("Ботев");7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 2 за "Ботев");2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (съдия Г. Давидов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); събота, 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (Ст. Тодоров) (по Диема спорт"); понеделник, 17.30 ч. "Славия" - "Пирин" (Бл) (Н. Йорданов, на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт").Втора лигаXXI кръг - петък, 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Литекс" (Г. Димитров); събота, 15.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Струмска слава" (Ив. Занев), "Монтана" - "Черноморец" (Блч) (Д. Димов), "Оборище" - "Несебър" (П. Григоров), "Ботев" (Вр) - "Поморие" (М. Стоименов), "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (ГО) (Др. Драганов); неделя, 15.30 ч.: "Марица" - "Нефтохимик" (Д. Михайлов); понеделник, 15 ч.: "Созопол" - "Царско село" (Д. Буров) (по "Диема спорт"). 66