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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXV КРЪГ

"Дунав"0:1"Славия"
(Ив. Минчев 28)

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"203257:1363
2. "ЦСКА-СОФИЯ"186158:1460
3. "ЛЕВСКИ"148337:1350
4. "БЕРОЕ"128533:2444
5. "БОТЕВ"109641:2939
6. "ВЕРЕЯ"1051024:3235
7. "СЛАВИЯ"781031:3629
8. "СЕПТЕМВРИ"841323:4228
9. "ЛОКОМОТИВ"771121:3728
10. "ЧЕРНО МОРЕ"761224:3127
11. "ПИРИН"681119:2526
12. "ДУНАВ"561417:3521
13. "ЕТЪР"491224:3921
14. "ВИТОША"071812:517

ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия"), Стивън Петков ("Ботев");
6 гола - Иван Минчев ("Славия"), Крис Гади ("Септември"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 2 за "Ботев");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Венцислав Христов и Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - петък, 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (съдия Г. Давидов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); събота, 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (Вл. Вълков) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (Анг. Баялцалиев) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (Ст. Апостолов) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (Ст. Тодоров) (по Диема спорт"); понеделник, 17.30 ч. "Славия" - "Пирин" (Бл) (Н. Йорданов, на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт").

Втора лига
XXI кръг - петък, 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Литекс" (Г. Димитров); събота, 15.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Струмска слава" (Ив. Занев), "Монтана" - "Черноморец" (Блч) (Д. Димов), "Оборище" - "Несебър" (П. Григоров), "Ботев" (Вр) - "Поморие" (М. Стоименов), "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (ГО) (Др. Драганов); неделя, 15.30 ч.: "Марица" - "Нефтохимик" (Д. Михайлов); понеделник, 15 ч.: "Созопол" - "Царско село" (Д. Буров) (по "Диема спорт").

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