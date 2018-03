Арт лупа

Звездата Майли Сайръс







е съдена за плагиатство, предадоха агенциите. Ищецът от Ямайка иска компенсация от 300 милиона долара. Искът в нюйоркския район Манхатън е подаден от Майкъл Мей, който е известен под псевдонима Flourgon. Причина за жалбата е популярната песен на Сайръс We Can't Stop от четвъртия й албум Bangerz, излязъл през 2013 година. Според Мей 25-годишната Сайръс е използвала незаконно в сингъла думи и музикалната структура на композицията с името We Run Things, която той записва през 1988 година. Според Мей 50% от песента на американката е изградена от измислени от него идеи. Освен компенсацията Мей иска и забрана за по-нататъшното разпространение, продажба и изпълнение на сингъла We Can't Stop. Сайръс не е коментирала ситуацията.







Христо Бойчев







ще чете монодрамата си "Обратно броене" на 19 март т. г. в Културния център на ул. "Веслец" 13, съобщиха от там. Популярният ни драматург сам ще изпълни текста си на сцената, като обяснява, че "Обратно броене" е свързано с тезата на починалия Стивън Хокинг, че Вселената се разширява все още, но предстои свиване. Проявата е организирана от Асоциацията на софийските писатели и културния център.