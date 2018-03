Дрехите сами ще регулират топлината Умното градско яке топли най-добре



Модерните умни дрехи са предназначени да изпълняват различни функции. "Умното" дънково яке на Levi's и Google например е снабдено с чувствителни на допир зони, което ви позволява да контролирате някои функции на смартфона, без да го вадите от джоба. Вече има пижама, която може да следи някои движения на пациенти с хоспитализация.



Положението е по-сложно при дрехите, които се използват през много топло или много студено време. Тогава е необходимо в тях да се вкара отопление или охлаждане. Можете да оборудвате такива интелигентни дрехи със специални нагревателни елементи и да ги управлявате дистанционно (с помощта на смартфон) или дори със собственото дишане, но това не винаги е ефективно. Много по-удобно е да носите интелигентно яке, което само адаптира температурата към промените в околната среда - и това са направили от Ministry of Supply.



В плата са вмъкнати нагревателни плочи от въглеродни влакна (всяка плоча тежи 100 грама и е дебела милиметър). Получава се до 10 вата електроенергия, а плочите могат да се затоплят до 57 градуса по Целзий за минута и половина и могат да работят без презареждане в продължение на четири часа. Якето е оборудвано с акселерометър и термометър: анализира движенията, температурата на въздуха и тялото. Якето може да се справя само или по искане на собственика. Освен това якето събира данни за предпочитанията на собственика.



Якето ще бъде пуснато в предварителна продажба на цена от $195 и ще бъде налично през ноември тази година.











Nokia работи върху "умно" яке



По време на извънредни ситуации - пожари, наводнения, престрелки и т.н. спасителите и полицаите, които пристигат първи на мястото на инцидента, са изложени на голям риск. При екстремните ситуации може да бъде загубена връзката с останалата част от екипа. Заради това за проследяването на спасителите се използват уоки-токи и GPS-маяци, които помагат да се намерят в случай на загуба на комуникация. Но обикновено те са големи и неудобни индивидуални устройства.



Nokia заедно с чешкия разработчик на софтуер GINA и южнокорейския производител на облекло Kolon създадоха за служителите на аварийните служби "интелигентното" яке CHASE LifeTech FR. Външно то изглежда като обикновена спасителна жилетка, но се различава с няколкото отделения за сензори, разположени в ръкавите, рамената и гърдите. В зависимост от задачите в тези отделения се поставят различни сензори, например спасителни работници могат да използват GPS-тракер и сензори за температура и въглероден окис, а полицейските служители могат да ходят с камера на гърдите.



Серийна версия на якето ще има не по-рано от средата на 2019 г.







