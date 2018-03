Формация ще представи България на "Евровизия 2018" Equinox се събират специално за песенния конкурс.



Музикалният продуцент, с който Българската национална телевизия ще си партнира за българското представяне на "Евровизия 2018", е Symphonix International. Техни композиции са Beautiful Mess, в изпълнение на Кристиан Костов, който завоюва второто място на "Евровизия" през 2017 г., и If love was a crime, с която Поли Генова се изкачи на четвъртата позиция в песенния конкурс през 2016 г. Сборна формация ще представи България в тазгодишното издание на "Евровизия" с песента Bones (Кости). В изпълнението й са включени петима артисти - Жана Бергендорф, Владимир Михайлов, Георги Симеонов-Джей Джей, Джони Манюел и Трей Кембъл. Те са част от групата Equinox, създадена специално за "Евровизия". Двете имена с чуждо звучене са на популярни американски изпълнители - единият участва в "Америка търси талант" през 2017 г., като достига до полуфиналите на предаването и се превръща в интернет сензация, а другият работи с актуални изпълнители като Дуа Липа. Композитор на песента Bones е Борислав Миланов, благодарение на когото България достигна до второто и четвъртото място на "Евровизия" в последните две издания. Страната ни ще излезе на сцената на музикалния форум по време на първия полуфинал на 8 май в португалската столица Лисабон.В 63-тото издание на форума ще се включат представители на 42 държави, обединени от мотото All Aboard! (Всички на борда!). За българската песен ще могат да гласуват зрителите и журитата на 21 държави (Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, Белгия, Великобритания, Гърция, Естония, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Кипър, Литва, Македония, Португалия, Финландия, Хърватия, Чехия, Швейцария)."Новата българска песен е силна заявка за "Евровизия 2018" и целият ни екип вярва в нея. За нас в БНТ беше важно да изберем проект, който да се забелязва и да бъде различен от всичко, правено досега. Освен че има универсално послание, Bones дава и много добри възможности за оригинално сценично представяне", каза продуцентът на българското участие в "Евровизия" Йоана Левиева-Сойър.Музикалният продуцент, с който Българската национална телевизия ще си партнира за българското представяне на "Евровизия 2018", е Symphonix International. Техни композиции са Beautiful Mess, в изпълнение на Кристиан Костов, който завоюва второто място на "Евровизия" през 2017 г., и If love was a crime, с която Поли Генова се изкачи на четвъртата позиция в песенния конкурс през 2016 г. 121