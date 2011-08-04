СТАТИСТИКА

|"Левски"
|1:1
|"Етър"
|"Верея"
|снощи
|"Ботев"
|"Дунав"
|днес
|"Славия"
КЛАСИРАНЕ
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Т
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|20
|3
|2
|57:13
|63
|2. "ЦСКА-СОФИЯ"
|18
|6
|1
|58:14
|60
|3. "ЛЕВСКИ"
|14
|8
|3
|37:13
|50
|4. "БЕРОЕ"
|12
|8
|5
|33:24
|44
|5. "БОТЕВ"
|9
|9
|6
|37:27
|36
|6. "ВЕРЕЯ"
|10
|5
|9
|22:28
|35
|7. "СЕПТЕМВРИ"
|8
|4
|13
|23:42
|28
|8. "ЛОКОМОТИВ"
|7
|7
|11
|21:37
|28
|9. "ЧЕРНО МОРЕ"
|7
|6
|12
|24:31
|27
|10. "СЛАВИЯ"
|6
|8
|10
|30:36
|26
|11. "ПИРИН"
|6
|8
|11
|19:25
|26
|12. "ДУНАВ"
|5
|6
|13
|17:34
|21
|13. "ЕТЪР"
|4
|9
|12
|24:39
|21
|14. "ВИТОША"
|0
|7
|18
|12:51
|7
ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").
В следващия кръг - 16 март (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (събота), 12.30 ч: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"); 18 март (неделя), 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (по Диема спорт").