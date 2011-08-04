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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXV КРЪГ

"Левски"1:1"Етър"
(Буш 72; Батрович 61)

"Верея"снощи"Ботев"

"Дунав"днес"Славия"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"203257:1363
2. "ЦСКА-СОФИЯ"186158:1460
3. "ЛЕВСКИ"148337:1350
4. "БЕРОЕ"128533:2444
5. "БОТЕВ"99637:2736
6. "ВЕРЕЯ"105922:2835
7. "СЕПТЕМВРИ"841323:4228
8. "ЛОКОМОТИВ"771121:3728
9. "ЧЕРНО МОРЕ"761224:3127
10. "СЛАВИЯ"681030:3626
11. "ПИРИН"681119:2526
12. "ДУНАВ"561317:3421
13. "ЕТЪР"491224:3921
14. "ВИТОША"071812:517

ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Сержиу Буш и Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Исмаил Иса ("Верея"), Велко Батрович и Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 16 март (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (събота), 12.30 ч: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"); 18 март (неделя), 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (по Диема спорт").

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