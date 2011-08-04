ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №20 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 6, 7, 14, 19, 30, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 14 по 2487.90 лв., 4 - 698 по 49.90 лв., 3 - 11 371 по 4.30 лв. ДЖАКПОТ: 2 432 701.27 лв.







"6 от 42"



Числа: 6, 11, 14, 15, 30, 34. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 2631.40 лв., 4 - 268 по 39.30 лв., 3 - 4982 по 3.00 лв. ДЖАКПОТ: 383 274.71 лв.







"5 от 35"



I теглене: 5, 13, 27, 28, 30. Печалби: 5 - няма, 4 - 320 по 120.20 лв., 3 - 10 660 по 4.60 лв.; II теглене: 9, 10, 21, 30, 35. Печалби: 5 - няма, 4 - 237 по 162.30 лв., 3 - 8399 по 5.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 6, 9. Цифра: 9, 6, 0. Печалби: 3 - 7 по 3676.50 лв., 2 - 1101 по 23.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 14, 34, 39, 45, 46. Зодия: 6. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 1 по 500.00 лв., 3+1 - 13 по 100.00 лв., 3 - 161 по 10.00 лв., 2+1 - 194 по 5.00 лв., 1+1 - 1110 по 1.50 лв., 2 - 2456 по 0.80 лв., 0+1 - 2398 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 43; Месец: 12; Дата: 01; Ден: 6. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 534.20 лв., група 3 - 1 по 427.30 лв., група 4 - 1 по 267.10 лв., група 5 - 5 по 53.40 лв., група 6 - 15 по 14.20 лв., група 7 - 12 по 22.30 лв., група 8 - 15 по 14.20 лв., група 9 - 43 по 7.50 лв., група 10 - 96 по 3.90 лв., група 11 - 148 по 2.90 лв., група 12 - 218 по 2.50 лв., група 13 - 548 по 2.10 лв., група 14 - 1290 по 1.40 лв., група 15 - 2671 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 5569.44 лв.







"Втори тотошанс"



Печалби: 10 000 лв. - фиш с номер 794598092 (от Пазарджик); лек автомобил - фиш с номер 879129564 (от Велинград).







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 1, 2, 1, 1, 2, Х, 2, 2, 1, Х, 1, Х, 1. Печалби: 13 - 2 по 3395.10 лв., 12 - 36 по 33.10 лв., 11 - 352 по 4.20 лв., 10 - 1903 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, 2, 1, 1, 2, 1, Х, 2, Х, Х, Х, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 864.08 лв.







"10 от 10"



Знаци: 1, Х, 2, Х, Х, 1, Х, 2, 1, Х. Печалби: 10 - 1 пo 5271.50 лв. ДЖАКПОТ: няма.











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