Следюбилейно

kiro or efiro 11 Март 2018 21:12 Съгласен съм с тезите на проф. Илчев. Бихте ли обяснили по-подробно с кое не сте съгласни?

Например - с повърхностното описание на отношението на Русия към Съединението и невежеството на автора за ролята на руските офицери във войната срещу Сърбия. Справка - в съответните глави и съответната библиография в книгата на Миша Глени "The Balkans, 1804-2012: Nationalism, War and the Great Powers" Например - с повърхностното описание на отношението на Русия към Съединението и невежеството на автора за ролята на руските офицери във войната срещу Сърбия. Справка - в съответните глави и съответната библиография в книгата на Миша Глени "The Balkans, 1804-2012: Nationalism, War and the Great Powers"