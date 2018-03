"Вимео" превърна известни онлайн филми в арт инсталация Кадър от документалния филм за Джим Кери.



SXSW (South by Southwest) е американски годишен фестивал, обединяващ филми, интерактивни медии, музика и конференции, който се провежда в Остин. От първото му издание през 1987 г. до сега конгломератът продължава да расте постоянно, като през 2017 г. програмата му се състоеше от 10 дни конференции, 5 дни технологични събития, 7 - музика, и 9 - филмово изкуство, като всички те се провеждаха едновременно. В последните години гейминг сесиите също са част от фестивалната програма. По случай 10-годишнината от партньорството си с фестивала за изкуства SXSW (South by Southwest) популярната платформа за видеосподеляне "Вимео" създаде високотехнологична арт изложба, която трансформира известни интернет филми в завладяващи интерактивни преживявания. Изложбата се намира в арт пространство в Остин, Тексас, и обединява общо 8 инсталации, всяка от които е вдъхновена от някои от най-добрите късометражни филми, публикувани във "Вимео" през последното десетилетие. Така например на документалната лента "Джим Кери: Нуждаех се от цвят" е придаден "живот" чрез представяне на истинските картини, рисувани от актьора комик Джим Кери. Миналата година "Вимео" показа документалния 6-минутен късометражен филм, в който Кери разкрива дългогодишната си страст към изкуството и живописта. Той споделя как е рисувал още като дете, но преди 7 години отново се е върнал към боите и четките като лек за "разбитото си сърце".Междувременно Press Play to Cry ("Натисни, за да плачеш") отнася посетителите в пространство с множество клипове, предизвикващи тъга. Червен бутон позволява на зрителя да ги сменя, а докато ги гледа, компания му правят стотици кутии с носни кърпички. Третата инсталация, озаглавена "Стремеж", пък е базирана върху филм с Кирстен Дънст, който цели да покаже вманиачеността на хората към "селфитата". За целта цялото пространство е изпълнено с дигитални телефони, които правят снимки на човека в стаята.SXSW (South by Southwest) е американски годишен фестивал, обединяващ филми, интерактивни медии, музика и конференции, който се провежда в Остин. От първото му издание през 1987 г. до сега конгломератът продължава да расте постоянно, като през 2017 г. програмата му се състоеше от 10 дни конференции, 5 дни технологични събития, 7 - музика, и 9 - филмово изкуство, като всички те се провеждаха едновременно. В последните години гейминг сесиите също са част от фестивалната програма. 161