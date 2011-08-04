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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, XXV КРЪГ

"Пирин"1:2"ЦСКА-София"
(Рад. Кирилов 30; Ал. Георгиев 88, Каранга 90)

"Витоша"0:0"Септември"

"Локо" (Пд)0:2"Берое"
(Камбуров 67, Еуженио 76)

"Лудогорец"3:1"Черно море"
(Вандерсон 8, Марселиньо 14, Мисиджан 41; Кики 32)

"Левски"снощи"Етър"

"Верея"днес"Ботев"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

"Дунав"утре"Славия"
(17.30 ч., по "Диема спорт").


КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"203257:1363
2. "ЦСКА-СОФИЯ"186158:1460
3. "ЛЕВСКИ"147336:1249
4. "БЕРОЕ"128533:2444
5. "БОТЕВ"99637:2736
6. "ВЕРЕЯ"105922:2835
7. "СЕПТЕМВРИ"841323:4228
8. "ЛОКОМОТИВ"771121:3728
9. "ЧЕРНО МОРЕ"761224:3127
10. "СЛАВИЯ"681030:3626
11. "ПИРИН"681119:2526
12. "ДУНАВ"561317:3421
13. "ЕТЪР"481223:3820
14. "ВИТОША"071812:517

ГОЛМАЙСТОРИ
21 гола - Фернандо Каранга ("ЦСКА-София");
14 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Педро Еуженио ("Берое");
9 гола - Мартин Камбуров ("Берое"), Марселиньо и Върджил Мисиджан ("Лудогорец"), Фернандо Виана ("Ботев");
8 гола - Давид Яблонски ("Левски"), Мартин Тошев ("Септември"), Тиаго Родригеш ("ЦСКА-София"), Станислав Костов (6 за "Пирин"; 2 за "Левски");
7 гола - Тодор Неделев ("Ботев"), Алиун Бадара ("Етър"), Димо Бакалов ("Локомотив"), Ивайло Димитров ("Славия");
6 гола - Крис Гади ("Септември"), Стивън Петков ("Ботев"), Мариян Огнянов ("Черно море"), Кирил Десподов ("ЦСКА-София"), Борис Галчев ("Септември"), Жуниор Мапуку ("Левски"), Мирослав Будинов и Васил Шопов ("Дунав");
5 гола - Иван Минчев ("Славия"), Джоди Лукоки ("Лудогорец"), Дуде Н'Донгала и Лъчезар Балтанов ("Ботев"), Георги Андонов и Валери Домовчийски ("Верея"), Сержиу Буш ("Левски");
4 гола - Вандерсон и Абел Анисе ("Лудогорец"), Иван Петков ("Етър"), Галин Иванов ("Славия"), Григор Долапчиев ("Витоша");
3 гола - Даниел Пеев и Ивайло Лазаров ("Витоша"), Юлиан Ненов ("Дунав"), Жорди Гомес, Васил Панайотов и Габриел Обертан ("Левски"), Венцислав Бенгюзов и Мехди Фенуш ("Верея"), Густаво Кампаняро и Жуниор Кишада ("Лудогорец"), Радослав Василев и Георги Илиев ("Черно море"), Дани Кики (2 за "Локомотив", 1 за "Черно море"), Веселин Марчев ("Локомотив");
2 гола - Антони Иванов ("Септември"), Стефан Велев, Калоян Кръстев и Андреа Христов ("Славия"), Антон Огнянов (1 за "Черно море", 1 за "Верея"), Исмаил Иса ("Верея"), Иван Стоянов ("Етър"), Мартин Райнов и Карлос Охене ("Берое"), Симеон Райков, Дино Мартинович, Парвизджон Умарбаев ("Локомотив"), Енрике Рафаел, Станислав Манолев, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Рубен Пинто и Густаво Кулма ("ЦСКА-София"), Радослав Кирилов, Аймен Суда и Димитър Благов ("Пирин"), Георги Божилов и Орлин Старокин ("Черно море"), Козмин Моци ("Лудогорец"), Жоао Пауло (1 за "Лудогорец", 1 за "Ботев"), Антонио Вутов и Роман Прохазка ("Левски"), Конър Хендерсън ("Пирин").

В следващия кръг - 16 март (петък), 17.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Верея" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (събота), 12.30 ч: "Славия" - "Пирин" (на ст. "Васил Левски") (по "Нова спорт"); от 15 ч.: "Берое" - "Витоша" (Бистрица) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт"); 18 март (неделя), 13 ч.: "ЦСКА-София" - "Левски" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 16 ч.: "Черно море" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт"); от 18.15 ч.: "Етър" - "Лудогорец" (по Диема спорт").


ВТОРА ЛИГА, ХХ КРЪГ

"Литекс"0:1"Ботев" (Глб)

"Несебър"2:0"Ботев" (Вр)

"Струмска слава"1:3"Царско село"

"Локо" (ГО)3:0"Созопол"

"Черноморец" (Блч)0:0"Оборище"

"Нефтохимик"0:3"Монтана"

"Локо" (Сф)4:2"Марица"

"Поморие"днес"Лудогорец II"
(15.30 ч., в Несебър).

КЛАСИРАНЕ
ОтборПРЗГРТ
1. "ЦАРСКО СЕЛО"135238:1744
2. "БОТЕВ" (ВР)125328:1741
3. "ЛОКО" (СФ)115433:2138
4. "МОНТАНА"103731:1433
5. "НЕСЕБЪР"102835:3232
6. "БОТЕВ" (ГЛБ)87527:2231
7. "ЛОКО" (ГО)85732:2929
8. "ПОМОРИЕ"68523:2126
9. "ЧЕРНОМОРЕЦ"67624:2425
10. "МАРИЦА"74927:3325
11. "ОБОРИЩЕ"65816:1623
12. "ЛУДОГОРЕЦ II"65725:2723
13. "ЛИТЕКС"64916:2022
14. "СТРУМСКА СЛАВА"631121:3121
15. "СОЗОПОЛ"351115:3114
16. "НЕФТОХИМИК"11178:444

В следващия кръг - 16 март (петък), 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Литекс"; 17 март (събота), 15.30 ч.: "Локомотив" (Сф) - "Струмска слава", "Монтана" - "Черноморец" (Блч), "Оборище" - "Несебър", "Ботев" (Вр) - "Поморие", "Ботев" (Глб) - "Локомотив" (ГО); 18 март (неделя), 15.30 ч.: "Марица" - "Нефтохимик"; 19 март (понеделник), 17.30 ч.: "Созопол" - "Царско село" (по "Диема спорт").
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